Tutti coloro che non sono proprio sportivi ma che desiderano iniziare a svolgere attività fisica possono inciampare in un grande ostacolo. La demotivazione è il più grande nemico del principiante. Soprattutto se non ci si reca in palestra o non ci allena in compagnia di amici si rischia di rinunciare molto presto.

Nei Paesi nordici è molto frequente condividere il workout con il proprio cane. È una salubre routine non solo per noi ma anche per il nostro amico a quattro zampe purché che sia l’attività giusta.

Per allenarci insieme al nostro cane dobbiamo sapere per quale sport è portato

Se il nostro Fido è un levriero, o un incrocio con questa razza, potremo optare per gli sprint di corsa. Le corse lunghe, stile maratona o jogging, potrebbero però affaticarlo. Per una corsa più lunga è più adatto un “cane rettangolo”, un cane più lungo che alto. I cocker, i bassotti, i jack russell o i bracchi, infatti, hanno una notevole resistenza.

Per abituarlo alla corsa bisogna che si inizi gradualmente con pochi minuti al giorno fino ad arrivare ad una mezz’ora. Mai sforzare eccessivamente il nostro cane e fermarsi se notiamo che è rimasto arretrato. Un buon consiglio è indossare il guinzaglio a vita in modo da avere mani e braccia libere per un buon gesto atletico.

Il nuoto

Proprio come per gli esseri umani il nuoto è un’ottima opzione per i cani che hanno problemi a ossa e articolazioni.

Le razze che più adorano l’acqua sono i labrador, i golden retriever, il terranova, il barboncino, il water spaniel .

Yoga con il cane

Da qualche anno ormai si è diffuso anche in Italia il “doga” ovvero lo yoga per cani e padroni.

Si tratta di alcune posizioni yoga che possono essere raggiunte anche dai nostri quattro zampe.

La rete pullula di divertenti video con cani che si cimentano nelle varie “asana” insieme ai padroni.

Il gioco del riporto con alcune varianti

Il gioco del riporto è un modo molto comune per tenere in forma il nostro cane. Nel tempo in cui lanciamo il bastone, la pallina o l’oggetto da riportare, possiamo compiere degli esercizi. In questo lasso di tempo potremmo eseguire dei piegamenti, degli affondi o delle flessioni. In questo caso tutti cani sono predisposti al riporto ma, in particolare, lo sono il golden retriever, il labrador, il cocker o il lagotto romagnolo.

Questi sono solo alcuni spunti per svolgere attività motoria in compagnia del nostro fedele amico. Per allenarci insieme al nostro cane dobbiamo sapere per quale sport è portato affinché sia un divertimento anche per il nostro compagno a quattro zampe!