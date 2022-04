Ancora una volta il titolo AlgoWatt sorprende in positivo gli investitori. Nell’ultimo report, infatti, facevamo notare che erano 3 anni che AlgoWatt non chiudeva 4 settimane consecutive al rialzo. Conseguentemente sarebbe potuta essere un’ottima occasione per entrare sul titolo.

L’indicazione si è rivelata corretta con il titolo che ha guadagnato un ulteriore 15% rispetto alla settimana precedente. Per cui per AlgoWatt si potrebbe dire non c’è 4 senza 5 e adesso le quotazioni potrebbero accelerare ulteriormente al rialzo. D’altra parte era dal 2013 che non si vedeva una sequenza di 5 settimane di fila con chiusura superiore a quella della settimana precedente.

Con la chiusura settimanale superiore a 0,492 euro (I obiettivo di prezzo) adesso si potrebbero aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino al II obiettivo di prezzo in area 0,678 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,864 euro (III obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a 0,492 euro, invece, potrebbe anticipare una fase di debolezza con probabilità non piccola che si possa tornare in area 0,35 euro.

Considerazioni sul titolo AlgoWatt

Prima di concludere dobbiamo fare alcune importanti considerazioni:

la capitalizzazione del titolo è salita, rispetto all’ultimo report, a 26 milioni di euro. Normalmente il controvalore scambiato giornalmente può essere anche inferiore ai 10.000 euro. Si comprende, quindi, come il titolo sia facilmente manovrabile con piccole somme di danaro. Per questo motivo si raccomanda molta prudenza e di evitare grosse esposizioni per evitare forti perdite in conto capitale;

ciò spiega anche perché negli ultimi 3 mesi il titolo è stato più volatile del 90% dei titoli italiani con una variazione settimanale media del +/- 12%;

tuttavia c’è un aspetto che vale la pena evidenziare. Durante il rialzo delle ultime cinque settimane i volumi sono letteralmente esplosi. Il controvalore scambiato giornalmente, infatti, è passato dai 20.000 euro di cui parlavamo in precedente, a circa 500.000 euro. Questo enorme aumento dei volumi testimonia il ritrovato interesse per il titolo e la solidità del rialzo in corso;

AlgoWatt è inserito nella black list della Consob. Va, però, notato che la sua posizione finanziaria netta nell’ultimo aggiornamento ha mostrato un’interruzione del miglioramento che aveva mostrato nelle rilevazioni precedenti.

Per AlgoWatt si potrebbe dire non c’è 4 senza 5 e adesso le quotazioni potrebbero accelerare ulteriormente al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Algowatt (MIL:ALW) ha chiuso la seduta dell’8 aprile a quota 0,566 euro in ribasso del 3,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale