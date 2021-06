Per aiutare mente e corpo a riequilibrarsi arriva in aiuto un metodo olistico molto diffuso e davvero interessante: la cristalloterapia. Essa ha origini mistiche ed antiche. Nei secoli scorsi veniva impiegata, in varie parti del Mondo, per comunicare con gli dei, ma anche per curare malanni di anima e corpo.

A oggi il suo utilizzo risulta essere ancora molto diffuso in varie parti del Mondo.

Ma che cos’è la cristalloterapia e come funziona?

La cristalloterapia è una forma alternativa di medicina. Risulta dunque essere un metodo olistico per curare eventuali malesseri sia di tipo fisico che di tipo psicologico.

Essa funziona mediante capi energetici. Ogni essere vivente o inanimato che sia, produce o rilascia, a suo modo, energia.

Le pietre utilizzate per la cristalloterapia sono ottimi catalizzatori energetici che, attraverso il contatto, rilasciano appunto energia. Ogni pietra impiegata nella cristalloterapia ha differenti proprietà e colori, in base alla categoria d’appartenenza e al suo luogo d’origine.

I cristalli, infatti, arrivano da svariate parti del Mondo. Per esempio, la mookaite ha sedimenti in Australia Occidentale, il lapislazzuli proviene principalmente dall’Afghanistan, la calcite mielata deriva dal Marocco, e così via.

Il potere dei cristalli

Per attingere al potere dei vari cristalli è sufficiente indossarli o tenerli a contatto con la pelle per qualche minuto. Ovvio è che più l’esposizione sarà prolungata e più i benefici potranno essere evidenti.

Le pietre, dopo essere state utilizzate per un certo periodo o quando cambiano il fruitore, devono essere lavate sotto abbondante acqua corrente per qualche minuto. Così facendo sarà possibile scaricare l’energia che le pietre hanno assorbito attraverso lo scambio. In questo modo i cristalli saranno ottimizzati e ripuliti.

Risulta anche molto utile porli sotto l’esposizione della luce lunare, per permettergli di ricaricarsi. Alcuni cristalli si ricaricano anche con la luce solare, ma non tutti. Quindi fare attenzione per evitare di rovinare il loro naturale campo energetico.

Le pietre si possono posizionare all’interno dell’abitazione, nelle vicinanze o a contatto del corpo durante le meditazioni oppure come splendidi bijoux da portare con sé.

Chiarito cos’è la cristalloterapia e come funziona c’è da sottolineare che questa pratica olistica non ha riscontri scientifici. Vale comunque la pena di essere provata in quanto, mal che vada, si avrà un bel cristallo per abbellire la casa o una splendida collana o bracciale da indossare.