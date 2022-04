Il tonno in scatola è uno degli alimenti che grazie alla sua versatilità e rapidità di consumo è tra i prodotti più acquistati al supermercato. Secondo le stime, infatti, gli italiani consumerebbero poco meno di 3 kg l’anno di tonno in scatola generando un introito da miliardi di euro.

Nonostante ci sia stato un momento in cui il tonno in scatola è stato tacciato di alimento poco salutare, in realtà le voci sono state smentite.

Secondo gli esperti, infatti, il tonno in scatola oltre ad essere un alimento facilmente fruibile e reperibile potrebbe essere un mezzo per aiutare memoria e ossa.

Quali sono i potenziali pregi di questo alimento?

Il procedimento di conservazione del tonno in scatola consiste nella bollitura iniziale del pesce che in un secondo momento verrà immerso in olio e sterilizzato.

Su 100 g di prodotto il tonno in scatola vanterebbe un apporto calorico poco inferiore alle 200 calorie e un grande quantitativo di nutrienti.

Su tutti svettano gli acidi grassi omega 3 i quali aiuterebbero la memoria ed il cervello a rimanere più reattivi e lucidi.

Inoltre nel tonno in scatola sarebbe presente anche un buon contenuto di fosforo, che insieme al calcio è uno dei minerali che aiutano a rafforzare ossa e denti.

Ultimo, ma non meno importante, all’interno del tonno sarebbe possibile trovare un elevato contenuto di potassio utile nel prevenire l’ipertensione.

Tuttavia, dato il largo consumo di questo alimento, l’offerta sugli scaffali del supermercato è molto ampia, dunque la domanda sorge spontanea. Qual è il tonno migliore da acquistare?

Per aiutare memoria e ossa ecco quali sarebbero i migliori tonno in scatola da comprare al supermercato

Tra i tanti prodotti di qualità reperibili al supermercato quali sono quelli che rapporto qualità prezzo possono definirsi migliori? Ha tentato di rispondere a questo quesito un’indagine svolta da Altroconsumo che ha valutato ben 24 prodotti. L’indagine è stata svolta tenendo conto di caratteristiche organolettiche, freschezza e presenza di metalli pesanti ed informazioni in etichetta. Inoltre il test ha richiesto anche una fase di assaggio da parte di esperti.

Tutti e 24 i campioni hanno passato il controllo di qualità ma a piazzarsi primo è stato il tonno As do Mar trancio intero ad un prezzo di 5,39 euro.

As do Mar occupa anche la seconda posizione ma in questo caso parliamo delle confezioni da 3 scatolette da 80 g in olio d’oliva.

Chiude il podio il tonno marca Selex in olio d’oliva sempre da 3 x 80 g ad un prezzo di 2,55 euro.

I restanti prodotti hanno raggiunto tutti buoni risultati con punteggi medio alti.

Lettura consigliata

Eletto miglior olio extravergine d’oliva italiano questo prodotto biologico è delizioso su carne, pesce e verdure