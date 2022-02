Quando succede qualcosa di brutto o di grave, spesso si ripensa al passato. Ci si pente di alcune scelte sbagliate e ci si chiede se le cose sarebbero potute andare diversamente.

Questo riguarda anche la propria salute, perché ogni scelta di vita potrebbe influenzarla positivamente o negativamente. Alcuni fattori non si possono controllare, altri invece bisognerebbe considerarli per una corretta prevenzione, soprattutto con l’avanzare dell’età.

Fare ogni giorno esercizi specifici per la mente, ad esempio, aiuterebbe a prevenire la demenza, tra le prime cause di disabilità in età avanzata. Particolarmente dopo i 65 anni, inoltre, potrebbe anche insorgere l’ictus cerebrale.

Vediamo di cosa si tratta e cosa si potrebbe fare per aiutare a prevenire l’ictus cerebrale grazie all’alimentazione e allo stile di vita.

Possibili sintomi e cause dell’ictus cerebrale

L’ictus cerebrale è una chiusura o rottura di un vaso cerebrale che avviene all’improvviso. Questo causerebbe un danno alle cellule cerebrali. Purtroppo, generalmente non si manifestano sintomi specifici, se non in caso di emorragia cerebrale, in cui si potrebbe avere un particolare mal di testa.

Altri sintomi che potrebbero eventualmente comparire sono il formicolio a un braccio e a una gamba e la mancanza di forze.

L’ictus cerebrale sarebbe in Italia la terza causa di morte e la prima di disabilità. È da notare che circa il 75% delle persone colpite ha più di 65 anni.

Oltre a fare visite periodiche di controllo, per tentare di prevenire l’ictus si potrebbero adottare alcuni accorgimenti quotidiani.

Per aiutare a prevenire l’ictus cerebrale ecco quanti grammi di sale dovrebbe assumere chi soffre di ipertensione arteriosa

La prevenzione, come abbiamo visto, è molto importante per aiutare il proprio corpo a mantenersi in salute. Un consiglio è praticare attività fisica con regolarità e costanza e tenere sotto controllo il peso corporeo.

Oltre a ciò, fondamentale è anche l’alimentazione, a partire dal modo in cui si cucinano gli alimenti.

Per la prevenzione dell’ictus, oltre a evitare di fumare e a limitare l’uso di alcolici, bisognerebbe seguire un’alimentazione in generale sana. Quindi, sarebbe utile diminuire l’assunzione di grassi e preferire frutta, verdura, cereali, legumi e pesce.

Per quanto riguarda il consumo di sale, la quantità ottimale sarebbe al di sotto dei 6 grammi giornalieri. Per fare in modo di non superare questa quantità, si potrebbe ridurre l’aggiunta di sale ai cibi ed evitare quelli che ne possiedono già molto.

Chi ha altre patologie dovrebbe prestare ancora più attenzione alla propria salute ed eseguire controlli periodici. Una particolare cura dell’alimentazione sarebbe importante per chi soffre di diabete. In tal caso, bisognerebbe rispettare anche il numero massimo di bicchieri di vino che si possono bere ogni giorno.