I secondi piatti rappresentano la portata tecnicamente più difficile di un perfetto menu con cui deliziare ospiti e familiari. Le preparazioni a base di carne sono tantissime ed è impegnativo orientarsi fra i diversi tagli possibili.

L’arrosto è uno dei secondi più apprezzati di sempre. Il suo esterno ben dorato e l’interno morbido e succulento difficilmente sono poco apprezzati.

Ne esistono tante varianti da proporre come secondo della domenica o da cucinare il giorno prima per quello dopo. Inoltre, è possibile addensarne il suo sugo come al ristorante e in pochi minuti, per avere pure una deliziosa salsa di accompagnamento.

Tuttavia, uno dei dilemmi più diffusi riguardo all’arrosto è sul taglio. Come affettare le singole fette senza correre il rischio di rovinare tutto il lavoro di ore?

Qualche primo consiglio utile

Iniziamo dai trucchetti più comuni per poi arrivare a una vera chicca da conoscere assolutamente per non sbriciolare l’arrosto.

Riguardo al fatto se sia meglio tagliarlo caldo o freddo esistono diverse scuole di pensiero. Di certo, tagliare l’arrosto intero davanti ai propri ospiti fa tutt’altro effetto. Diventa indispensabile usare un coltello perfettamente affilato e aiutarsi a tenere fermo l’arrosto usando un forchettone.

Maiale o manzo che si tratti, poi, è fondamentale attendere qualche minuto fuori dal forno prima del taglio. Questo consente ai succhi di riposizionarsi al centro della carne e non sbrodolare via dopo il taglio, rendendo più difficile servire un arrosto in crosta.

Perché per affettare l’arrosto in crosta senza romperlo non serve l’affettatrice ma un geniale trucchetto che rende la carne come burro

Servire l’arrosto in una pirofila o un piatto senza un bordo troppo alto di certo agevola la fase del taglio. Questi, però, non sono gli unici trucchetti possibili per tagliare perfettamente e il nostro secondo di carne senza vanificare il lavoro in cucina.

Dunque, qual è il segreto per affettare l’arrosto in crosta senza romperlo? Per salvare l’arrosto in crosta (di pasta sfoglia o brisé) collochiamo un trito di erbe aromatiche e pancarrè o pane raffermo fra i 2 strati. A questo trito, poi, bisognerà aggiungere anche dell’albume d’uovo leggermente montato, anche avanzato dal dolce. Questo gonfierà in cottura, isolando carne e pasta sfoglia e agevolerà il taglio dell’arrosto anche davanti ai commensali.

