Dormire bene è molto importante perché ci consente di affrontare la giornata con energia e anche con un umore alto. Le nostre stesse cellule risentono positivamente di una buona dormita. A volte però prendere sonno diventa difficile e allora magari per addormentarci potremmo seguire qualche rito quotidiano. Cosi potremo anche svegliarci presto la mattina ed essere più produttivi.

Come fare per non disturbare il sonno

Per dormire bene possiamo provare a creare un rito prima di andare a dormire. Questo rito o abitudine ripetuta deve contenere elementi di distrazione che ci permettano di distogliere la mente dalle preoccupazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Guardare un programma alla televisione che sia il più possibile rilassante, magari. Anche leggere un libro ha lo stesso scopo. Ossia allontanare preoccupazioni e pensieri che prima di dormire vengono a trovarci per disturbarci.

Per addormentarci potremmo seguire qualche rito quotidiano

Le tisane possono essere d’aiuto se inserite come parte del rito, insieme all’applicazione di oli.

L’aroma di lavanda ad esempio, aiuta il relax e favorisce il processo del sonno. Si possono usare dei piccoli vaporizzatori che umidifichino l’aria con il profumo alla lavanda. Possiamo creare noi stessi il composto con 250 ml di acqua, 1 cucchiaio di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Con questo preparato si possono anche profumare lenzuola e cuscini. Tutto questo contribuirà a creare una situazione rilassante e faciliterà il sonno.

Le tisane ottime per il rilassamento sono molte, ma quella alla passiflora è la più adatta a far subentrare lo stato di rilassamento che aiuta il sonno. Versiamo in un pentolino una bustina di tisana alla passiflora e lasciamola riposare per dieci minuti.

Un altro rimedio molto consigliato è un bagno caldo che allontana l’insonnia. Versiamo nella vasca piena di acqua calda 4 gocce di olio essenziale di arancio, mandarino e bergamotto.

Il bagno deve durare almeno 20 minuti, o addirittura 30. Ci sentiremo molto più rilassati e pronti per un addormentamento naturale.

Coccole prima di dormire

Un massaggio prima di dormire è un toccasana per rilassare i muscoli e sciogliere le tensioni. Si può preparare facilmente in casa un balsamo da spalmare. Sciogliamo a bagnomaria 50 grammi di burro karitè, aggiungiamo 5 gocce di olio di arancio dolce e 5 gocce di olio di limone. Mescoliamo il composto e poniamolo in un barattolo di vetro. Massaggiamo con esso piedi, collo e spalle.

Questi consigli possono essere adottati anche non tutti insieme, ad esempio alternando i giorni. Quello che conta è sgombrare la mente dai pensieri e rilassare il corpo prima di andare a dormire. Questi accorgimenti ci aiuteranno ad accogliere un bel sonno ristoratore.