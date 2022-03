Un mese più di altri segna l’inizio della fine dell’inverno, si tratta di marzo. Un mese ancora freddo che ci prepara dolcemente alla bella stagione.

Come tutti gli anni si arriverà al caldo senza essercene neppure accorti perché “primavera non bussa, lei entra sicura”, come cantava De André.

Il mese di marzo è ottimo anche per mettere a dimora moltissime piante tra cui le dalie ma non solo.

Tra i tuberi che si potranno scegliere ne troviamo altri tra cui l’Hemerocallis, la Canna Indica e la Begonia tuberosa.

Si tratta di piante che potranno essere messe a dimora da marzo fino alla fine del mese di aprile. Queste bulbose così riusciranno a deliziarci con fioriture molto abbondanti durante i mesi estivi.

Per acquistare questi bulbi ci si potrà tranquillamente recare in un vivaio o al mercato, i meglio forniti li avranno di sicuro in vendita.

Il prezzo è decisamente contenuto e con pochi euro ci si porterà a casa bubi che riempiranno balconi e giardini di colore. Inoltre sono piante che non necessiteranno di particolari cure, sarà sufficiente irrigarle regolarmente.

Per abbellire terrazzo e giardino sono ottimi questi 3 economici fiori da piantare a marzo anche in vaso

Le Hemerocallis sono piante rustiche caratterizzate dall’abbondante fioritura molto colorata. La radice è rizomatosa e può dare vita a numerose foglie che le daranno l’aspetto di un piccolo cespuglio. Potranno essere coltivate sia in vaso che in piena terra a seconda della necessità e avranno bisogno principalmente di acqua e concime.

Le irrigazioni, nei migliori dei casi, dovranno essere quotidiane preferibilmente la mattina. In alternativa almeno tre a settimana. Per favorire la fioritura, poi, si potrà anche utilizzare un concime specifico ricco di azoto, fosforo e potassio.

A seconda della varietà bisognerà scegliere di sistemarle in una zona più o meno soleggiata.

Canna indica

La Canna indica è un’altra delle piante perfette per essere piantate proprio a marzo. Più grande e strutturata della Hemerocallis può raggiungere dimensioni notevoli. I rizomi sono molto grandi e per questo motivo sarà importante interrarli ad almeno 15 centimetri di profondità. I fiori spunteranno durante l’estate ma prima la vera protagonista sarà la canna con i suoi fusti robusti e le sue foglie verdi.

Si consiglia di metterla a dimora in piena terra e in una zona soleggiata. Dal momento che teme i ristagni idrici meglio aggiungere della ghiaia o dell’argilla espansa sul fondo della buca.

Si adatterà anche al vaso ma bisognerà scegliere contenitori di almeno 30 centimetri di diametro.

Begonia tuberosa

Da ultima si tratterà della Begonia tuberosa che fiorirà durante l’estate rimanendo bella e colorata fino ad ottobre.

Potrà essere coltivata in vaso in una zona luminosa, tuttavia meglio evitare un’esposizione diretta alla luce del sole. Le annaffiature dovranno essere regolari durante il periodo dello sviluppo e della fioritura. Come per le altre due anche al Begonia non ama i ristagni di acqua che ne faranno marcire il tubero. Specialmente durante l’inverno non bisognerà irrigare.

A differenza delle Hemerocallis e della Canna indica la Begonia teme particolarmente il caldo, la temperatura ideale è sui 16 gradi.

Durante l’estate si potrà aiutare la pianta mettendo dell’argilla espansa nel sottovaso con un po’ di acqua. Ecco perché per abbellire terrazzo e giardino sono ottimi questi 3 economici fiori.