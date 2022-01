Che sia di piccole dimensioni o grande, avere un piccolo spazio esterno è una vera fortuna. Solo che molto spesso non sappiamo bene come renderlo più bello.

Di certo, i mobili dovranno essere tutti dello stesso stile, per cercare coerenza tra gli elementi. L’illuminazione è molto importante e potrebbe dare quel tocco in più, creando una magica atmosfera.

Quello che sicuramente non può e deve mancare è un po’ di vegetazione, per donare colore e allegria a tutto l’ambiente. Non è semplice scegliere le specie adatte da posizionare, perché potrebbero variare a seconda della stagione e quindi dai tempi di fioritura e dalla resistenza al freddo.

Non dovremo neanche sottovalutare quanto sia sviluppato il nostro pollice verde e quanto tempo abbiamo per prenderci cura delle nostre piante. Bisognerà anche considerare, poi, quanto vogliamo che crescano in altezza o in larghezza, per non pentirci dopo pochi mesi.

Per abbellire terrazzi e balconi come floridi giardini non usiamo solo i soliti ciclamini ma queste irresistibili piante particolari

Le tipologie che possono fiorire in inverno sono varie, tra le tante il ciclamino sicuramente può dare grandi soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista esteriore. I suoi fiori arrivano proprio i questo periodo freddo dell’anno e dureranno per un paio di mesi. Anche se non ha bisogno di cure particolari, dovremo evitare che l’acqua possa fare marcire tutta la pianta. Poi verso aprile sarà in riposo vegetativo e non dovremo più innaffiarla. Nelle fioriere della ringhiera questi fiori sono un vero classico, ma potremo stupire tutti optando per altre molto particolari.

Infatti, per abbellire terrazzi e balconi come floridi giardini, non usiamo solo i soliti ciclamini ma queste irresistibili piante particolari che potrebbero lasciare i nostri vicini a bocca aperta. I nostri vasi, infatti, potrebbero contenere alcune graminacee ornamentali davvero incredibili e molto facili da gestire.

Il Miscanto, ovvero la Miscanthus sinensis è molto folta e fiorisce d’estate ma li vedremo fino in inverno, anche in presenza di neve. È molto folta e può riempire grandi spazi e crescere fino a 2 metri d’altezza. Le foglie lunghe e sottili danno un effetto molto leggiadro e affascinante.

Il Pennisetum è una pianta più piccola ma molto bella e resistente al freddo, produce delle spighe a forma di pennacchio vistose di diverso colore che durano per tutti i mesi invernali.

Altre 2 graminacee

La Festuca glauca, di piccole dimensioni, ha foglie di colore grigio e azzurro ed è sempreverde e cresce bene al sole o a mezz’ombra. Nonostante fiorisca in estate non ci pentiremo neanche con il gelo di averla scelta per i nostri terrazzi.

L’Imperata cylindrica è spettacolare, le sue foglie fini diventano di un rosso intenso in cima e le vedremo per tutto l’inverno nel nostro vaso in balcone.

