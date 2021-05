Con l’arrivo della bella stagione non vediamo l’ora di dare nuova vita al nostro giardino. Il giardinaggio ci rilassa e ci permette di dare nuovo lustro al nostro paradiso verde.

Ormai abbiamo sentito parlare di molteplici varietà di fiori o piante da poter inserire nel nostro eden, ma se alcune non ci soddisfano, altre ci sembrano difficili da curare.

Inoltre, se abbiamo a disposizione solo il nostro balcone, non potremo permetterci di occupare troppo spazio con un vivaio ingombrante. Meglio andare sul sicuro con una pianta pratica e magari anche molto colorata.

Esiste una pianta che fa al caso nostro? Su quale possiamo indirizzarci?

Scopriamolo insieme.

Per abbellire e rendere unico il nostro giardino o balcone basta questa pianta dalle molteplici qualità che in pochi conoscono

La straordinaria pianta che fa per noi è l’Antirrhinum majus. Non facciamo spaventare dal suo nome, stiamo parlando della Bocca di Leone.

Caratteristica di questa pianta è sicuramente il fatto che cresce in maniera eretta e che i suoi fiori crescano direttamente sullo stelo.

L’altezza che andrà a raggiungere sarà intorno al metro e le belle foglie verdi faranno da cornice a dei splendidi fiori. Fiori, questi, dalla particolare forma e che possiamo ritrovare in svariate tonalità di colore.

Inoltre, è una pianta che ama il caldo e l’esposizione alla luce del sole ma che non deve essere continuamente innaffiata. Addirittura, nel periodo che va dalla fine dell’estate all’inizio della primavera, può tranquillamente vivere con il solo aiuto delle piogge.

La nostra pianta crescerà in maniera rigogliosa e magnifica. Sarà facile da gestire e ci basterà eliminare gli eventuali fiori secchi per far sì che tutto il nutrimento del terriccio venga accumulato ed utilizzato per farne sbocciare di altri.

Perché è indicata per il nostro terrazzo o balcone?

La Bocca di Leone è una pianta adatta a tutti, anche a chi non ha il cosiddetto pollice verde.

Infatti, oltre alle caratteristiche già elencate, è fondamentale sapere che non necessitano di particolari terricci per la crescita. Ci basterà ricreare un buon drenaggio del terreno ed un’aggiunta di humus. Se decidiamo di farla crescere sul nostro balcone in un vaso, sarà bene posizionare all’interno di esso delle pietruzze che copriremo poi con il terriccio. Queste ne favoriranno l’effetto drenante e contribuiranno ad eliminare l’umidità.

Ora che sappiamo che per abbellire e rendere unico il nostro giardino o balcone basta questa pianta dalle molteplici qualità che in pochi conoscono, non ci resta che intraprendere questo bellissimo hobby. Tutti ammireranno questa pianta stupenda ed il nostro giardino od il nostro balcone acquisteranno un fascino invidiabile.

