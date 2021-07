L’ipertensione è una patologia che può danneggiare il cuore. Colpisce circa un miliardo di persone nel mondo. Molto spesso per abbassare la pressione arteriosa si commettono degli errori. La prima cosa da fare è imparare a misurare correttamente la pressione arteriosa in casa prima di comunicarla al medico.

Inoltre, per prevenire l’ictus e le malattie cardiache, ci sono due misurazioni da fare che salvano la vita.

Oltre a queste precauzioni, per abbassare la pressione ci sono 7 modi naturali e senza commettere errori. Inoltre, permettono di seguire uno stile di vita corretto e salutare.

Il primo riguarda l’esercizio fisico, camminare solo 30 minuti al giorno può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna.

Il secondo riguarda la riduzione dell’assunzione di sodio. Molti studi hanno collegato l’assunzione di sale con l’ipertensione e patologie cardiache, come l’ictus.

Il terzo è quello di bere meno alcol, infatti, nel mondo il 16% dei casi di ipertensione è legato all’alcol.

Il quarto si riferisce all’assunzione di cibi ricchi di potassio. Infatti, mangiare frutta e verdura, ricche di potassio, può aiutare ad abbassare la pressione. Gli alimenti ricchi di potassio sono: verdure a foglia verde, patate, pomodori e patate dolci. Come frutta si può mangiare: meloni, arance, albicocche e banane. Come pesce: il salmone e il tonno. Infine, noci, semi e fagioli. Ideale è anche consumare fragole e mirtilli che permettono di ridurre glicemia e pressione alta.

Il quinto modo è quello di ridurre la caffeina. Infatti, la caffeina può provocare un picco della pressione a breve termine.

Il sesto riguarda la gestione dello stress. Lo stress può contribuire all’ipertensione. Bisogna trovare dei modi che permettono di gestirlo. Ad esempio, ascoltare musica rilassante o lavorare di meno.

Il settimo consiste nel mangiare cioccolato fondente o cacao. Infatti, il cioccolato fondente e il cacao in polvere aiutano a rilassare i vasi sanguigni e ad abbassare la pressione. Ma come ogni cosa non bisogna mai esagerare.