Alimentazione sana e corretta, chiunque di noi la cerca. Pesce, frutta, verdura, tutti sanno che mangiando questi alimenti non si sbaglia. Due affermazioni molto semplici che racchiudono, però, abbastanza bene, quello che non dovrebbe mancare mai in una dieta. Tutti sappiamo come l’eccesso di colesterolo faccia male al nostro organismo, tutti sappiamo che frutta e verdura sono piene di antiossidanti. E allora cosa c’è di meglio di un piatto che ne contenga molti, senza praticamente la presenza del colesterolo?

Un secondo nutriente che ci permette di assaporare più gusti contemporaneamente. Un connubio molto interessante, da proporre nell’alimentazione quotidiana o da preparare anche per qualche occasione speciale. Sempre che ai nostri commensali piaccia il pesce, che è elemento cardine di questa ricetta.

Stiamo parlando dell’orata al cartoccio con carciofi, finocchi, olive e succo di miyagawa. Lo abbiamo già incontrato in non l’arancia ma è questo il primo frutto ricco di vitamina C ad arrivare sulle nostre tavole in autunno.

Adesso vediamo come abbinarlo agli altri ingredienti di questo piatto:

1 orata a commensale;

3 miyagawa;

4 carciofi;

50 grammi di olive;

2 finocchi;

1 limone;

2 spicchi aglio;

2 cucchiai olio extravergine di oliva;

timo;

prezzemolo;

pepe nero;

sale marino.

Per abbassare il colesterolo ecco un formidabile e gustoso connubio tra pesce, frutta e verdura

Iniziamo la preparazione pulendo con perizia la nostra orata. Se pensiamo di non essere capaci, possiamo chiederlo preventivamente, in fase di acquisto, al nostro pescivendolo.

Dopodiché passiamo alla pulizia dei carciofi dalle spine, tagliamoli fini e mettiamoli in una ciotola coperti di acqua. Spruzziamo tutto con del succo di limone. Passiamo poi ai finocchi, pulendoli bene e tagliandoli a fettine. Poi prepariamo un composto con i due spicchi d’aglio, i rametti di timo e il prezzemolo. Sbucciamo i due miyagawa e dividiamoli in spicchi. Con il terzo, invece, faremo una spremuta. Abbiamo tutto pronto, ora dobbiamo unire gli ingredienti.

Prendiamo un abbondante pezzo di carta stagnola e poniamo sopra l’orata. Facciamo un contorno con le verdure, alternando, un po’ di carciofi e un po’ di finocchi. Disponiamo gli spicchi di miyagawa sopra al pesce e andiamo a irrorare con il succo. Infine, spargiamo il preparato di erbe aromatiche, insieme al sale, al pepe e alle olive. Avvolgiamo il tutto nella stagnola, formando il classico cartoccio. Scaldiamo il forno a una temperatura di 180 gradi e lasciamo cuocere per 30 minuti.

Per abbassare il colesterolo ecco un formidabile e gustoso connubio tra pesce, frutta e verdura, i sapori di tutti questi ingredienti si mescoleranno tra loro. Al termine della cottura, possiamo proporre l’orata ancora nel cartoccio, oppure decidere di metterla su un piatto da portata e servire in tavola insieme alle verdure. Un secondo semplice da preparare, genuino e ricco di benefici per il nostro organismo.