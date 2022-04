Non è bello quando si leggono le analisi del sangue e si scopre che il colesterolo è ben oltre i valori normali. C’è chi non se lo aspetta e, di colpo, deve fare i conti con questo problema. Un fattore di rischio che, soprattutto agli albori, deve preoccupare senza terrorizzare. Bisogna affidarsi ai medici e, se possibile, scegliere uno stile di vita che possa aiutare a risolvere la criticità. E si fa riferimento soprattutto al modo di alimentarsi. Sì, perché adottare una dieta sana è probabilmente la migliore delle forme di prevenzione verso tutta quella non piacevole lista di complicazioni che un’ipercolesterolemia può portare.

Per abbassare il colesterolo e riportarlo a valori normali mangiare questo alimento sarebbe uno dei migliori rimedi naturali

In fondo le cause del colesterolo alto si conoscono: i chili di troppo, l’obesità, il fumo, la sedentarietà e un regime alimentare non equilibrato. In alcuni casi può giocare un fattore importante anche l’eventuale componente ereditaria.

Averlo in eccesso significa vedere aumentare il rischio di imbattersi in patologie cardiovascolari. Come ricorda Humanitas, sono auspicabili livelli alti del colesterolo HDL e bassi del colesterolo LDL. Sì, perché c’è un colesterolo cattivo (LDL) che indirizza i suoi eccessi verso fegato e arterie (con i rischi che ne derivano) e quello buono (HDL) che si occupano dell’abbassamento dei livelli di colesterolo, deviandolo verso i sali biliari. E la somma tra LDL e HDL genera il colesterolo totale.

Noci contro colesterolo: l’importanza degli omega 3

Ci sono, però, alimenti che forniscono assist importanti all’organismo per abbassare il colesterolo e riportarlo a valori normali. Un esempio sono le noci. Queste, infatti, oltre ad avere proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, sono in grado di esercitare un’azione riduttiva del colesterolo totale e di quello “cattivo”.

Non bisogna comunque esagerare con il consumo, tenendo conto che le noci sono un alimento dall’alto contenuto di grassi (per quanto buoni). Tra questi sono proprio gli omega 3 a contrastare il colesterolo LDL.

La stima è che i lipidi siano l’89%, a fronte del 7% di proteine e del 4% di carboidrati. Sono, inoltre, molto caloriche (582 calorie per 100 grammi). Dati che servono a capire perché fanno bene, ma anche perché è opportuno non abusarne e collocarne una quantità razionale sempre nell’ambito di una dieta che sia sana ed equilibrata. Si stima che circa 30 grammi potrebbero corrispondere a 6-8 noci.

Attenzione, ovviamente, ad eventuali allergie, per le quali è sempre opportuno chiedere informazioni sull’alimento ad un medico o uno specialista della nutrizione.

Lettura consigliata

Ecco cosa deve sapere chi vuole dimagrire camminando tutti i giorni e questo potrebbe essere un importante trucco per perdere peso