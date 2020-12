Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I peperoni sono una verdura molto versatile e facile da preparare. Sono presenti in tutti i piatti italiani e la loro versatilità è unica. Possono essere cucinati in moltissimi modi diversi ma il gusto unico rimarrà sempre lo stesso. I peperoni ripieni di farfalle, un’unione di primo e secondo unica, è un’occasione per dare alla pasta un gusto in più e un sapore unico nel suo genere.

I peperoni ripieni di farfalle, un’unione di primo e secondo unica, sono quel piatto che metterà d’accordo tutti e che spingerà i nostri ospiti a chiedere addirittura il bis.

Vediamo come preparare i peperoni ripieni di farfalle.

Ingredienti

120 gr di farfalline;

8 peperoni gialli piccoli;

150 gr di peperoni verdi;

1 cipollotto;

80 gr di ricotta fresca;

2 cucchiai di grana;

1 cucchiaio di maggiorana;

olio d’oliva.

sale e pepe.

Peperoni ripieni di farfalle, un’unione di primo e secondo unica

Tagliare il peperone verde a pezzettini e pulire anche il cipollotto. In una padella, aggiungere l’olio e far soffriggere il cipollotto con il peperone verde a fuoco molto basso. Aggiungere un cucchiaio d’acqua calda e un pizzico di sale e far cuocere ancora per 5 minuti circa. Amalgamare quindi la ricotta al composto e spolverizzarla con la maggiorana tritata e il pepe.

Far bollire l’acqua, salarla e buttarvi le farfalle. Farle cuocere secondo i tempi di cottura indicati sulla confezione e scolarle quando sono al dente. Buttarle nella salsa ottenuta e metterle da parte.

Prendere i peperoni gialli e togliere la calotta superiore e ripulirli all’interno dai semi e dai filamenti. Farcirli quindi con la pasta tenuta da parte.

Ungere una pirofila e adagiarvi i peperoni con la loro calottina a fianco. Condire con olio, maggiorana, grana spolverizzato e infornare.

Il forno dovrà essere settato su 180° in modalità statica.

Cuocere per circa 15 minuti, almeno finché il formaggio non avrà fatto la crosticina sopra la pasta.

Una volta cotti, tirarli fuori dal forno, impiattarli e mettervi sopra la loro calottina appassita nel forno.

I nostri peperoni sono pronti per essere serviti.