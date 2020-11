I peperoni sono una delle verdure più consumate nel Sud d’Italia. La loro versatilità li rende i veri protagonisti della cucina del sud d’Italia. Preparati sia con la carne che col semplice formaggio, sono un’esplosione di sapore a ogni morso e assaggio. Oggi, prepareremo dei peperoni ripieni al forno, un piatto unico saporito e vegetariano. Poiché il piatto è vegetariano, si utilizzerà la scamorza al posto della carne macinata. Il gusto sarà comunque soddisfatto e non si esclude il bis da parte degli ospiti. Vediamo come realizzare i peperoni ripieni al forno, un piatto unico saporito e vegetariano.

Ingredienti

3 peperoni grandi (non importa la colorazione);

150 gr di scamorza o formaggio a pasta filante;

1 melanzana;

1 zucchina;

5 pomodorini;

mezza cipolla;

olio d’oliva;

un cucchiaio di grana padano;

basilico fresco;

sale.

Procedimento

Pulire per bene i peperoni. Togliere la calotta superiore e, con l’aiuto di un cucchiaio, scavare l’interno del peperone. Mettere da parte la calotta per dopo. Tagliare tutte le verdure a cubetti. In un’ampia padella antiaderente, aggiungere l’olio e la cipolla a fettine.

Far dorare la cipolla e aggiungere in seguito le melanzane. Far cuocere per circa tre minuti e poi aggiungere le zucchine e i pomodorini, il basilico e far cuocere bene il tutto per almeno una decina di minuti. Prendere i peperoni e adagiarli in una leccarda da forno rivestita di alluminio. Aggiungere, all’interno dei peperoni, una manciata di scamorza e intervallare la scamorza alle verdure già cotte. Coprire i peperoni con la loro calotta.

Accendere il forno alla temperatura di 180° in modalità statica e mettervi i peperoni. Far cuocere i peperoni per circa 20-30 minuti. Prendere i peperoni, togliere la calotta, aggiungere altro formaggio e rimettere a cuocere per altri dieci minuti nella parte alta del forno. I nostri peperoni ripieni sono, dunque, pronti per essere serviti. Buon appetito.