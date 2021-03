Ci sono casi in cui il servizio di militare non è riscattabile. Infatti, in alcune pensioni, i contributi figurativi del servizio militare non sempre sono validi. Si tratta dei contributi versati nella Gestione separata INPS. Molti Lettori si sono rivolti agli Esperti di ProiezionidiBorsa per avere spiegazioni. Con il riscatto figurativo del servizio militare, i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni speciali lavoratori autonomi possono accedere prima alla pensione. Ma analizziamo cosa prevede la normativa in questi casi

Pensioni, i contributi figurativi del servizio militare non sempre sono validi

I lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani e coltivatori diretti, commercianti), e anche coloro che sono iscritti alle gestioni sostitutive dell’AGO, hanno la possibilità di riscattare il servizio militare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Con il riscatto il lavoratore acquisiti gratuitamente, per il servizio di leva prestato, il diritto alla pensione o l’incremento alla prestazione.

L’INPS, ha chiarito che tale beneficio non spetta al lavoratore come professionista con partita IVA o collaboratore. Non è rilevante la circostanza che il lavoratore sia iscritto presso la Gestione speciale INPS e che paga oneri più alti rispetto agli autonomi.

In effetti per una lacuna di natura legislativa ad oggi, non è possibile richiedere l’accredito del periodi di servizio militare coloro che si trovano nella Gestione Separata. Si tratta dei lavoratori parasubordinati a cui la Legge 335/11995 non ha riconosciuto tale benefico.

Il riscatto non ha scadenza e prescrizione

Negli altri casi sopra evidenziati, il riscatto dei contributi figurativi gratuiti per il servizio militare è sempre possibile. Inoltre, non c’è scadenza o prescrizione e la domanda può essere inoltrata in qualsiasi momento. I contributi figurativi accreditati sono utili sia ai fini del diritto sia per il calcolo dell’assegno.

La domanda deve essere inviata telematicamente tramite il sito Inps. La compilazione della domanda prevede l’inserimento dei dati anagrafici e i dati del servizio militare.

Bisogna precisare che il periodo del servizio militare può essere coperto da contributi figurativi solo nel caso che tale periodo non sia coperto da altra contribuzione.