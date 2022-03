Non sempre giungere a prendere la pensione è il punto di arrivo. Chi pensa che dopo la liquidazione del trattamento previdenziale non rischia più nulla potrebbe sbagliare. Le pensioni, infatti, possono essere anche sospese e può essere chiesta la restituzione di quanto percepito indebitamente. Avviene, ad esempio, per le prestazioni legate al reddito se si supera il limite stabilito dalla normativa. Ma può accadere di avere la pensione sospesa e importi altissimi da restituire anche per chi ha un trattamento previdenziale legato ai contributi versati.

Ecco l’errore da non commettere

In questo articolo illustreremo quello che è il meccanismo di divieto di cumulo introdotto con la Quota 100 e la Quota 102. Le due misure non consentono al pensionato di cumulare redditi da lavoro con redditi da pensione. La sola eccezione è il reddito derivante dal lavoro autonomo occasionale ma solo nel limite di 5.000 euro l’anno. A chiarire le idee su questo punto è la circolare INPS 117 del 2019 che elenca quelli che sono i redditi cumulabili con la Quota 100.

Il divieto di cumulo permane fino al compimento dei 67 anni, l’età richiesta per poter accedere alla pensione di vecchiaia. Il pensionato, dal mese di decorrenza della Quota 100 o della Quota 102 fino al mese in cui compie i 67 anni, non può lavorare.

Pensione sospesa e importi altissimi da restituire per chi commette questo errore anche in buona fede

Per chi contravviene al divieto di cumulo le conseguenze sono pesantissime. La pensione viene sospesa per l’intero anno solare in cui si è prestata attività lavorativa non cumulabile. E se il pensionato ha già fruito di qualche mensilità di trattamento nell’anno in questione, sarà tenuto a restituirlo. E l’INPS non richiede solo il netto erogato realmente, ma anche la tassazione applicata. Soldi, quindi, che in parte il pensionato non ha neanche ricevuto.

Basta un solo giorno di lavoro e, anche se i compensi ricevuti sono bassi, la pensione sarà sospesa fino al termine dell’anno. E in più si dovranno restituire anche le mensilità percepite dal 1 gennaio. Basta un giorno di supplenza, la partecipazione a un programma televisivo, la collaborazione con un’azienda a far scattare la sospensione.

L’unica tipologia di lavoro consentita per chi si è pensionato con Quota 100 e Quota 102 è quella autonoma occasionale. Questo tipo di attività è caratterizzata da:

realizzazione di un’opera o un servizio dietro pagamento di un corrispettivo;

nessun vincolo di subordinazione al committente;

lavoro svolto prevalentemente in proprio.

Quando si decide di svolgere attività lavorativa se si è pensionati con le due misure citate, quindi, è necessario prestare molta attenzione. Il rischio concreto, infatti, è quello di perdere il reddito mensile che ci si è assicurati scegliendo il pensionamento.