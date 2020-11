Con la riforma pensione ci sarà una svolta anche per la pensione a 58 anni per le lavoratrici nate nel 1961 e 1962, dal 2021. Si tratta della tanto attesa proroga dell’Opzione donna che prevede un anticipo pensionistico di circa 8/9 anni dall’età pensionabile. Lo sconto anagrafico non è gratis, analizziamo come accedere a questa misura pensionistica dal 2021.

Pensione a 58 anni per le lavoratrici nate nel 1961 e 1962, dal 2021 dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio

La proroga è tra le misure inserite nella Legge di Bilancio 2021. I requisiti richiesti per accedere all’Opzione donna sono:

a) le lavoratrici dipendenti con 58 anni di età (1962);

b) le lavoratrici autonome con 59 anni di età (1961);

c) con un requisito contributivo di 35 anni.

Tutti i requisiti devono essere maturati al 31 dicembre 2020. La novità riguarda, appunto, il fattore temporale che passa dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. In questo modo si allarga la platea, facendo spazio anche alle lavoratrici nate nel 1961/1962.

Unitamente alla proroga Opzione Donna è stata prevista anche la proroga dell’Ape Sociale.

Per avere la certezza di queste due misure bisogna attendere la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 nella Gazzetta Ufficiale.

Penalizzazione sull’assegno

Pensione a 58 anni per le lavoratrici nate nel 1961 e 1962, dal 2021 ma senza sconti. Infatti, la misura cambia solo per il fattore temporale del perfezionamento dei requisiti.

Questo significa che rimane una pensione penalizzante, in quanto calcolata interamente con il sistema contributivo. Il calcolo dell’assegno effettuato con questo sistema prevede che i 35 anni di contributi devono essere “utili”.

Quindi, sono esclusi dal calcolo i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione (NASPI) e malattia.

Inoltre, in base alla carriera lavorativa della dipendente, l’assegno pensionistico può portare una decurtazione di circa il 25-30% rispetto all’ultimo stipendio percepito.