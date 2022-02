Che bella sensazione aprire una scatola di scarpe nuove. Profumate, senza nemmeno un graffio e soprattutto pulitissime.

Le classiche sneakers, poi, con quel tessuto chiaro che si abbina con tutto, sono davvero irresistibili. Non vediamo l’ora d’indossarle, e poi, basta qualche passo in strada per intravedere già i primi segni di sporcizia. D’altronde, non possiamo di certo sperare che non si sporchino, camminando.

La verità è che nessuno vuole rinunciare al fascino di un bel paio di sneakers ai piedi. Sono comode e versatili, inoltre stanno bene anche dopo gli “anta”. Per questo motivo, bisognerà armarsi di pazienza e lavarle periodicamente.

La comodità di questa tipologia di scarpe è che si può pulire in lavatrice. Ovviamente, non tutti i modelli presentano questo vantaggio, ma la maggior parte sì. Dunque, possiamo dire che rendere le scarpe nuovamente presentabili è quasi un gioco da ragazzi.

Consigli utili da tenere bene in mente

Oltre alla pulizia delle calzature da passeggio, si consigliano anche questi trucchetti furbi per avere i piedi caldi anche quando s’indossano le scarpe tutto il giorno.

In un altro articolo precedente, poi, avevamo visto come pulire le scarpe senza usare la lavatrice, ma sfruttando semplicemente questo rimedio che ha letteralmente spopolato sui social.

Quest’oggi, invece, mostreremo alcuni errori banali ma molto comuni che commettiamo con le nostre calzature preferite.

Difatti, pensiamo di lavare le scarpe bianche in lavatrice senza rovinarle e invece queste abitudini comuni danneggiano tutte le sneakers

In genere, si procede in questo modo: si tolgono i lacci e si ripongono le scarpe nel cestello. Poi, si procede con il lavaggio. Di norma, si aggiunge anche un po’ di candeggina per igienizzare e recuperare il bianco candido iniziale. Attenzione, però, perché pensiamo di lavare le scarpe bianche in modo corretto, ma la verità è che stiamo probabilmente danneggiando i tessuti.

Le nostre scarpe non dureranno a lungo in questo modo.

La prima regola da ricorda è quella di non lavare mai le scarpe da sole in lavatrice. Questo è un errore molto comune, poiché ovviamente non potranno essere inserite nello stesso momento del bucato. Dunque, si preferisce lavarle da sole. Molti, però, sottovalutano che muovendosi da sole nel cestello, le scarpe saranno maggiormente esposte ad urti, graffi e strappi.

Quindi, bisognerebbe lavarle con dei tappeti o insieme ad alcuni asciugamani vecchi.

Il secondo errore comune è quello di utilizzare sempre la candeggina. Sicuramente, il prodotto è molto efficace e utile, tuttavia con le scarpe bisogna fare attenzione. Le nostre sneakers potrebbero avere degli intarsi in pelle, oppure altri piccoli dettagli che, inevitabilmente, si rovinerebbero in modo significativo.

Si consiglia di utilizzare il sapone di Marsiglia, oppure anche un classico bagnoschiuma può risultare un prodotto formidabile.

Ultimo errore da non sottovalutare è quello di lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice anche quando non è davvero necessario. La verità è che spesso si potrebbe evitare di bagnare tutta la scarpa, provando ad eliminare lo sporco e i segni dell’usura semplicemente pulendo l’esterno con dei prodotti specifici, oppure con uno spazzolino e una passata di sapone di Marsiglia.

Lettura consigliata