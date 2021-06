I prodotti cosmetici e detergenti per la pelle sono un must per la cura e l’igiene del corpo femminili. Non bisogna però mettere da parte l’importanza delle creme e oli per l’idratazione del viso maschile. Anche gli uomini nonostante abbiano in genere una pelle più resistente hanno bisogno di prendersi cura del loro viso.

Soprattutto dopo essersi rasati è importante usare i gusti prodotti per evitare delle forti reazioni allergiche.

Ecco come prendersi cura della pelle del viso maschile

È importante che i prodotti che si utilizzano come dopobarba e crema idratante siano il più naturali possibile. Nonostante in commercio ci siano ottime scelte dalle profumazioni le più intense e svariate, possiamo utilizzare prodotti fai da te.

Pensiamo all’idratazione del viso degli uomini e facciamo un olio da barba fatto in casa con questi 5 elementi naturali e altamente nutrienti. Ci serviranno questi ingredienti:

5 ml di olio di oliva o olio d’avocado;

3 ml di olio vegetale di ricino;

14 ml di olio vegetale di jojoba o di mandorla dolce;

2 gocce di vitamina E;

gocce di oli essenziali a piacimento.

Prepariamo un olio da barba tutto al naturale per un risultato eccellente

Per una rasatura rivitalizzante e brillante, mischiamo tutti gli ingredienti. Pensiamo all’idratazione del viso degli uomini e facciamo un olio da barba fatto in casa con questi 5 elementi naturali e altamente nutrienti. Scegliamo l’olio di oliva o avocado per nutrire i peli e la pelle. Per evitare prurito o addolcire la pelle preferiamo l’olio di jojoba o ancora meglio quello di mandorla dolce. Quest’ultimo si usa per la pelle delle donne incinta o dei bambini per quanto è delicato.

Per fortificare e idratare in profondità scegliamo l’olio di ricino e aggiungiamo 2 gocce di vitamina E per la conservazione dell’olio. Aggiungendo delle gocce di olii essenziali daremo una profumazione unica al nostro olio da barba. Possiamo scegliere la menta piperita, il tea tree oil o l’olio essenziale di cedro Atlas.