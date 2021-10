Avere delle abitudini quotidiane sane è un passo importantissimo per mantenere il nostro corpo e la nostra mente in salute. A questo scopo una dieta equilibrata e l’esercizio fisico sono passi importantissimi. Ma è anche necessario proteggersi dai danni dell’ambiente esterno. Questa necessità diventa ancora più impellente d’estate, quando tutti sappiamo che dobbiamo proteggerci dal sole con la crema solare.

Ma quello che troppe persone non sanno, è che la crema solare in realtà serve tutto l’anno, non soltanto d’estate. E che ci aiuta a proteggerci da conseguenze anche serie. Vediamo perché.

Pensavamo non fosse necessaria d’inverno, ma questa abitudine è fondamentale per la salute

Che un’eccessiva esposizione ai raggi solari non sia salutare per la pelle è cosa nota. Quasi tutti indossiamo la crema solare in spiaggia d’estate, e anche per le uscite in città quando il sole è caldo.

Ma quello a cui spesso non pensiamo, è che in realtà il sole batte anche d’inverno. Solo perché l’aria è fredda, non vuol dire che i raggi solari non abbiano il loro solito effetto sulla nostra pelle. Indossare una crema solare adatta durante tutto l’anno è quindi fondamentale per mantenere la salute della nostra pelle. Pensavamo non fosse necessaria d’inverno, ma questa abitudine è fondamentale per la salute. Vediamo perché.

La crema solare ci protegge anche d’inverno

Anche quando il sole non picchia forte come ad agosto, l’azione dei raggi solari può provocare secchezza della pelle, e può accelerare l’invecchiamento cutaneo. Per questo motivo, è ottima abitudine usare una crema solare protettiva ogni giorno. La crema solare non serve soltanto durante la bella stagione, ma anche in autunno e inverno.

Consigli per ricordarsi di indossarla quando fa freddo

Potremmo facilmente dimenticarci di indossare la crema solare quando fuori fa freddo o il cielo è plumbeo. Ma indossare la crema solare dovrebbe diventare un’abitudine quotidiana. Per ricordarci di indossarla sempre, possiamo utilizzare qualche trucchetto.

Innanzitutto, lasciamola in bella vista in bagno, vicino allo spazzolino e ai prodotti che utilizziamo tutti i giorni per la cura della pelle. In questo modo ce la ricorderemo.

Se continuiamo a dimenticarci, proviamo a impostare una notifica sul telefono poco prima dell’ora in cui usciamo sempre di casa, così ci verrà in mente di indossarla.

Un altro trucco è di portare sempre con noi in borsetta un contenitore da viaggio con la crema solare, così potremo indossarla anche se ce ne ricordiamo una volta in strada.

Attenzione anche a questo errore che può vanificare l’azione della crema solare sul viso e ci lascia vulnerabili ai raggi UV.