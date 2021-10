Abbracciamo il freddo e l’inverno con gioia per vari motivi, e uno di questi è che le zanzare non ci pungeranno più perché non sopravvivono nei climi freddi. Ecco, pensavamo di esserci liberati delle zanzare ma in Italia ci sono quelle che resistono all’inverno e quindi possiamo depennarla dalla liste delle gioie invernali. Le zanzare anche d’inverno? Pare proprio di sì. Quindi armiamoci di tutto ciò che ci viene in mente e cerchiamo di non essere punti. Ma da dove vengono queste zanzare che resistono al freddo? In effetti ci sono molte domande in merito, e la scienza ci è venuta in soccorso fornendoci alcune risposte.

Si chiama Aedes koreicus ed è la zanzara coreana che resiste al freddo. Secondo una ricerca, che è stata condotta dall’Università degli Studi di Milano e poi pubblicata su “Parasites & Vectors”, la zanzara è abbastanza diffusa in Lombardia e nelle regioni del Nord Italia. Nell’estate del 2020 i ricercatori hanno analizzato delle aree a rischio di introduzione di nuove zanzare invasive e hanno trovato circa 6.000 larve e centinaia di uova. E analizzando queste zanzare, è emerso che sono appartenenti alla specie Aedes koreicus, ovvero la zanzara coreana.

Ma non è proprio una novità

Si potrebbe pensare ad una novità, ma in realtà non lo è affatto. Infatti comparve per la prima volta dieci anni fa a Belluno. Per poi espandersi in quasi tutte le regioni del Nord. La particolarità di questa zanzara è che è leggermente più grande della zanzara tigre e resiste alle basse temperature. Gli esperti pensano, vista la zona di maggiore diffusione, che la via di accesso sia stata l’aeroporto di Orio a Bergamo, ma può essere anche arrivata dalla Svizzera o da altre zone dell’Italia. Al momento sono solo ipotesi che devono ancora essere confermate.

È importantissimo tenere sotto controllo l’andamento di queste zanzare perché, come le cugine tigre, anche le zanzare coreane possono essere portatrici di patologie, sia per l’uomo sia per gli animali. E il fatto che resistano al freddo non è sicuramente confortevole.

L’aumento delle zanzare sta preoccupando molti Paesi, proprio perché sono vettori di virus. E quindi stanno adottando misure che puntano a bloccarne la proliferazione. Ad esempio negli Stati Uniti, nelle Florida Keys, è stato finanziato un piano che prevede il rilascio di 750 milioni di unità geneticamente modificate per bloccare la moltiplicazione della Aedes aegypti, chiamata anche zanzara della febbre gialla.

