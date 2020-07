Pensare a un investimento di carattere speculativo con questo titolo azionario potrebbe essere un’ottima idea. Il titolo azionario Mediaset, infatti, nonostante la politica di espansione in Europa e le buone notizie che arrivano dal fronte della guerra in corso con Vivendi, continua a sprofondare.

Che ci sia qualcosa che non quadra sul titolo si capisce subito andando a confrontare il giudizio degli analisti con le risultanze dell’analisi fondamentale.

Nel primo caso il consenso medio è underperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5% circa. Nel secondo caso, invece, le prospettive cambiano completamente.

Confrontando il fair value con le quotazioni attuali Mediaset risulta essere sottovalutata di circa il 40%. Sottovalutazione che diventa ancora più importante se si guarda alla valutazione basata sui multipli degli utili, passati e futuri, e sul price to book ratio.

Vista questa evidente discrasia tra le raccomandazioni degli analisti e l’analisi fondamentale, è importante capire cosa indica l’analisi grafica e previsionale.

Pensare a un investimento di carattere speculativo con questo titolo azionario potrebbe essere un’ottima idea: i livelli chiave secondo l’analisi grafica

Mediaset (MIL:MS) ha chiuso la seduta del 29 giugno a quota 1,577€ in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma da ormai un mese si muove all’interno dei due livelli ben definiti: 1,4951€ e 1,6168€. C’è stata solo un’escursione qualche giorno fa, ma prontamente recuperata.

Bisogna solo attendere, quindi, che i livelli indicati vengano rotti con decisione per capire dove muoveranno le quotazioni di Mediaset.

Nel caso del ribasso il I° obiettivo di prezzo si trova in area 1,2803€. Al rialzo, invece, gli obiettivi andranno calcolati a inversione avvenuta.

Time frame settimanale

La situazione su questo time frame è drammatica. L’ultimo baluardo contro i ribassisti in area 1,5906€ è stato rotto e ormai le quotazioni si dirigono verso area 1,1891€, guarda caso un livello molto vicino a quello previsto sul giornaliero. A seguire, l’obiettivo successivo si trova in area 0,54€.

Solo il recupero di area 1,6492€ farebbe prendere il sopravvento ai rialzisti.

Time frame mensile

Almeno per il momento non ci sono speranze di inversione che passano per il recupero di area 2,1€ in chiusura mensile. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso area 1,07€ e a seguire area 0,4273€ (II° obiettivo di prezzo).

Conclusione: viste le potenzialità del titolo dal punto di vista fondamentale il titolo è ben messo, ma scende in Borsa da ormai 20 anni. Visto che si trova in prossimità dei minimi storici, quindi, si potrebbe pensare a un investimento di tipo speculativo e, quindi, molto rischioso.