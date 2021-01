Le penne saltate in padella con funghi e pomodorini, è un primo piatto semplice da preparare con i sapori della terra. Questo primo piatto, chiamato anche “penne saltate all’alpina”, è gustoso e accontenta anche i palati più esigenti. Le penne si possono cucinare in vari modi, ma questa ricetta è davvero ricca di sapore. La rigatura delle penne serve ad incorporare gli ingredienti nella pasta, amalgamando tutti gli ingredienti in un’esplosione di sapori. Un piatto invernale, ma sicuramente piacevole da preparare anche in estate con funghi freschi o secchi. Poi, con un tocco di fantasia, è sempre possibile apportare varianti e far diventare un semplice primo piatto in un piatto unico e speciale.

Ingredienti per quattro persone

Ecco gli ingredienti per realizzare le penne saltate in padella con funghi e pomodorini, un piatto gustoso e veloce:

a) 400 gr di pasta formato penne piccole rigate;

b) 100 gr di burro;

c) sei pomodorini maturi;

d) 200 gr di funghi porcini freschi;

e) due spicchi d’aglio;

f) una manciata di prezzemolo;

g) un bicchierino di grappa;

h) sale e pepe a piacere.

Come variante ai funghi porcini freschi è possibile utilizzare anche una manciata di funghi secchi ammorbiditi in acqua tiepida.

Il procedimento di questo primo piatto gustoso è molto semplice. La prima cosa da fare è lavare bene i funghi e tagliarli a pezzettini. È possibile usare anche i funghi secchi, bisogna, però, ammorbidirli in acqua tiepida (cambiata almeno per due volte). Poi tagliare a pezzetti i pomodorini. Sciogliere il burro in un tegame, versare i funghi e rosolare con l’aglio. Aggiungere i pomodorini, il prezzemolo, salare e pepare a piacere. Lasciare cuocere a fiamma bassa per circa venti minuti. Unire a cottura ultimata la grappa. Nel frattempo, cuocere la pasta e scolarla al dente e farla saltare nel condimento preparato, due o tre minuti. Servire le penne saltate in padella ben calde.