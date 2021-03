Pelle sempre liscia e idratata grazie a questo incredibile frutto

Molti di noi tengono ad un viso pulito e ben curato, per questo ricorriamo a tutti i metodi possibili. In vari articoli, noi di ProiezionediBorsa abbiamo suggerito come è possibile avere una pelle sempre curata e luminosa.

Sappiamo che il viso è il nostro biglietto da visita e perciò teniamo a fornire le indicazioni ai nostri lettori per la cura di sé. Con questo articolo, vogliamo indicare un ulteriore trattamento fai da te del tutto naturale che ci lascerà a bocca aperta una volta provato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Avere una pelle sempre liscia e idrata grazie a questo incredibile frutto non sarà mai stato cosi facile. Ci stiamo riferendo ad un frutto economico che sicuramente troviamo facilmente in cucina: la pera.

Essa è uno dei frutti più comuni della stagione ed è servito in moltissime ricette, oggi però la prendiamo in considerazione per il nostro beauty.

Maschera per il viso

La pera ha un ottimo potere tonificante e idratante per questo viene suggerito anche per la cura della pelle. La nostra maschera alla pera idratante può essere fatta utilizzando anche all’olio di mandorle dolci che è indicata per le pelli particolarmente secche.

L’olio non è l’unico ingrediente che possiamo abbinare al nostro frutto, possiamo anche utilizzare uno yogurt bianco o un po’ di miele al posto dell’olio.

Il procedimento consiste nel pulire e tagliare la nostra pera, poi frulliamola e aggiungiamo l’ingrediente più adatto alla nostra pelle.

Ad esempio lo yogurt con la pera avrà un effetto più tonificante. L’olio più idratante e invece il miele più emolliente.

Lasciamo in posa per circa venti minuti e risciacquiamo con acqua abbondante, cosi da eliminare tutti i residui degli ingredienti. É bene dire questa maschera fai-da-te alla pera può essere applicata anche da sola, è una preferenza che dipende solo da noi.

Ecco come avere una pelle sempre liscia e idratata grazie a questo incredibile frutto.