Le temperature sono in calo e le giornate di sole stanno pian piano lasciando il posto a pioggia e vento. Le conseguenze del cambiamento di stagione si riflettono innanzitutto sull’abbigliamento e sugli accessori da indossare. Cappelli, sciarpe e giacche diventano all’ordine del giorno e guai a dimenticare l’ombrello a casa.

Oltre al modo di vestire, però, le conseguenze del primo freddo si risentono anche su qualcos’altro di molto più importante: la nostra pelle. Sappiamo tutti che in autunno e inverno la cute tende a seccare, così come le nostre labbra a screpolarsi facilmente.

Il motivo principale sta nella disidratazione causata dal clima rigido, proprio come spiegato in questo studio. In questi casi, è importante correre ai ripari il prima possibile per ridare vita e luminosità a pelle e labbra. Come possiamo farlo? Scopriamo qualche regola fondamentale da seguire.

Pelle secca e labbra screpolate non saranno più un problema se seguiamo queste regole d’oro

Abbiamo detto che la causa di questo fastidioso, seppur non grave, problemino è la disidratazione. Va da sé che la prima regola da seguire è la più semplice di tutte, cioè bere di più. Garantire la giusta idratazione all’organismo ci permetterà di avere una pelle radiosa e visibilmente sana.

Oltre a bere, per le donne è importante struccarsi regolarmente con prodotti non aggressivi e quanto più naturali. Ciò vale anche per occhi e bocca, parti del corpo molto delicate, che per questo motivo richiedono qualche attenzione in più.

Dopo la rimozione del trucco, non dobbiamo dimenticare di applicare una crema idratante adatta al nostro tipo di pelle, magari massaggiando delicatamente il viso. Infatti, i movimenti circolari tonificano la parte interessata e la crema la protegge dagli agenti esterni. Passiamo ora al corpo, che spesso trascuriamo involontariamente.

Attenzione alla doccia

Non solo il viso, ma anche il corpo ha bisogno delle giuste attenzioni. Fare la doccia usando l’acqua troppo calda rischia di rendere la nostra cute ancora più secca e sensibile. Ecco perché sarebbero preferibili temperature medio-alte, evitando così l’acqua bollente, se non addirittura fumante.

Anche in questo caso, proprio come per il viso, è importante idratare la pelle applicando una crema nutriente da massaggiare con cura. Questo gesto ci permetterà di attivare la circolazione e di ridurre gli antiestetici inestetismi cutanei che tanto ci infastidiscono.

Quindi, pelle secca e labbra screpolate non saranno più un problema, se seguiamo queste regole d’oro da applicare nella vita di tutti i giorni. Pochi e semplici consigli per un risultato a prova di bacio.