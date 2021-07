È possibile che ci sia uno zucchero che fa bene alla pelle e riesce a contrastare gli effetti del tempo? Secondo alcuni scienziati sì, il suo nome è Rhamnose, e i primi test fanno ben sperare tanto che i prodotti in commercio cominciano a essere molti. Pelle più luminosa e lotta alle rughe con questa pianta sconosciuta del Brasile il cui nome è Uncaria. Vediamo di conoscerla da vicino assieme alla nostra Redazione.

Riattivazione del derma

In un mondo di prodotti per le rughe che ormai non ha più fine questo estratto zuccherino può rappresentare davvero un’ottima alternativa. La sua virtù è quella di riattivare il derma papillare altrimenti sempre più stressato dallo smog e dai raggi UV in modo particolare. Senza contare come dicono gli esperti che gli stessi agenti atmosferici e le piogge inquinanti sono motivo di ko per la nostra pelle. Lo strato superficiale del nostro derma, quindi proprio quello più esposto a tutto si chiama derma papillare. È la nostra prima barriera contro gli attacchi alla pelle degli agenti esterni.

Pelle più luminosa e lotta alle rughe con questa pianta sconosciuta del Brasile

Il Rhamnose è uno stimolante della ripresa e della riattivazione della pelle e lo fa, essendo uno zucchero, in maniera assolutamente naturale. Tipico di alcuni paesi dell’America Latina tra cui proprio il Brasile, ma anche la Colombia questo prodotto sta conquistando ad esempio il mercato americano. Qui sappiamo bene che tra chirurgia estetica e trattamenti super costosi, stelle e dive del jet set sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi per mantenersi belle.

La nuova scienza della bellezza

Si chiama glicobiologia ed è la branca della medicina che si occupa dell’influenza positiva degli zuccheri e dei glicani negli organismi. Qualcuno l’ha anche ribattezzata la “scienza dell’età”. Nello specifico della razza umana, è attiva selezionando in laboratorio proprio quegli zuccheri e quegli estratti dolci naturali in grado di ridonare bellezza alla pelle.

