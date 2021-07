Spesso molti di noi quando si presentano dei problemi, anche di lieve entità, si rifugiano nei medicinali. Esistono però anche delle soluzioni naturali che non hanno praticamente controindicazioni e che possono essere utili per risolvere alla radice certi piccoli problemi quotidiani. Oggi parliamo di uno di questi problemi, molto comune in questo periodo, ovvero le scottature estive. Infatti è possibile avere la pelle perfetta e levigata grazie a quest’olio ricavato da una pianta dalle straordinarie qualità. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo proteggere al meglio la nostra epidermide.

L’iperico e le sue mille proprietà in campo fitoterapico

Stiamo parlando dell’olio ricavato dall’iperico. Già in altri articoli abbiamo illustrato i benefici di questa pianta, volgarmente chiamata anche “erba di San Giovanni” e usata già in antichità per scopi medici. Delle ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato che questa può apportare dei grandi benefici come uno spiccato miglioramento dell’umore. Se si vuole scoprire il variegato mondo dei rimedi naturali consigliamo di consultare questo articolo: “Questo strabiliante rimedio naturale sconfigge stress e fatica proteggendo le nostre cellule dal cancro”.

Pelle perfetta e levigata grazie a quest’olio ricavato da una pianta dalle straordinarie qualità

L’olio di iperico è un estratto di colore rossastro che è famoso per le sue proprietà emollienti, cicatrizzanti, antisettiche e in generale lenitive. Risulta dunque perfetto per chi ha esagerato con la tintarella. Tutte queste sue caratteristiche sono dovute alla presenza di due principi attivi chiamati iperforina e ipericina. L’uso di questo trattamento è principalmente indicato per chi ha un tipo di pelle secca e per chi presenta arrossamenti o ustioni e piccole piaghe. Dopo la prima applicazione è obbligatorio evitare almeno in un primo momento di esporsi ai raggi solari. Questi potrebbero infatti indurre un processo di fotosensibilizzazione, portando alla possibile comparsa di fastidiose e antiestetiche macchie su tutta la superficie cutanea.

