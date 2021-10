In molti scelgono di alleviare lo stress di una lunga giornata di lavoro immergendosi in un bel bagno caldo. Si sa, è uno dei modi più efficaci per distendere i nervi e rinfrancarsi dalle fatiche.

Non è un caso, infatti, che nelle liste della spesa ai primi posti si trovino quasi sempre i prodotti per l’igiene personale. Oltre a sapone, shampoo e balsamo sono proprio i bagnoschiuma a rivestire una importanza primaria.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Scegliere il bagnoschiuma perfetto, tuttavia, può diventare una vera e propria impresa. Ovviamente, coloro che soffrono di particolari problemi alla pelle come allergie sceglieranno il bagnoschiuma più adatto tra quelli prescritti dal dermatologo. In caso contrario la scelta sarà, principalmente, dettata dalle preferenze personali. In ogni caso, tuttavia, sarà importante non rimanere per troppo tempo sotto la doccia, per cercare di limitare eventuali danni alla pelle.

Tra i fattori che più incidono sulla scelta del bagnoschiuma troviamo il profumo. Esiste una netta divisione tra coloro che amano i profumi intensi e chi, invece, preferisce qualcosa di più neutro.

Nel primo caso sarà opportuno scegliere tra bagnoschiuma capaci di lasciare la pelle profumatissima per molte ore.

Tra i bagnoschiuma che lasceranno la pelle più profumata di sempre ne troviamo tre in particolare: Borotalco, Felce Azzurra e Palmolive.

Pelle morbidissima e profumata a lungo con questi 3 bagnoschiuma da comprare subito al supermercato

Sia il bagnoschiuma Borotalco Original al profumo di talco che quello alla lavanda e iris lasceranno la pelle molto profumata.

Borotalco Original è un bagnodoccia all’intenso profumo di talco unito alla freschezza degli agrumi e al profumo di fiori.

Il Borotalco al profumo di lavanda e iris rilassante donerà alla pelle morbidezza e profumo molto piacevole a lungo.

Felce Azzurra

Tra i bagnoschiuma più profumati di sempre, poi, si trova quello al muschio bianco marchiato Felce Azzurra. Un prodotto nato dall’unione di agrumi, rosa e gelsomino oltre a spezie e legno di cedro. Tutti ingredienti che ruotano attorno al vero protagonista del bagnoschiuma, il muschio bianco. Dopo il bagno o la doccia la pelle sarà idratata e profumata a lungo.

Palmolive vaniglia

Infine merita di essere citato il Palmolive al profumo di vaniglia. Chi ama il profumo di vaniglia, infatti, non potrà assolutamente farselo scappare. Utilizzato per il bagno o per la doccia lascerà la pelle incredibilmente profumata.

Quindi, pelle morbidissima e profumata a lungo con questi 3 bagnoschiuma da comprare subito al supermercato.