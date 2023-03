Pelle liscia, luminosa e vellutata. Prova il rituale delle splendide donne namibiane e l’avrai anche tu proprio così!

Le donne della tribù Himba hanno una pelle liscissima, perfettamente morbida e splendidamente luminosa. Scopriamo i loro naturali segreti di bellezza.

Avere una pelle morbida e vellutata è il desiderio di tutti. Sul viso soprattutto, avere una bella pelle liscia regala subito luminosità. Ci fa apparire più in salute. Quando si ha una bella pelle non c’è bisogno di grandi trucchi per mascherare macchie, difetti e imperfezioni. D’altra parte, la vera bellezza è proprio quella “acqua e sapone”. Tuttavia, è importante avere un bell’incarnato e una pelle che al tatto si presenta morbida e liscissima.

Quella nera è sempre liscia e luminosa

Chi ha avuto modo di fare un viaggio in Africa meridionale, sicuramente sarà rimasto colpito dalla luminosità della pelle delle donne di queste zone del Mondo. Ovviamente, molte tribù utilizzano ancora rimedi naturali. Non conoscono neppure tutti i prodotti di make-up che noi invece abbiamo a disposizione. Nonostante questa grande differenza, è palese che le donne del Continente Nero sfoggino una pelle perfetta: liscissima e luminescente. Per notare questa loro caratteristica basta anche semplicemente sfogliare un catalogo di viaggi o guardare qualche documentario. Ma come fanno se non hanno a disposizione, fondotinta, blush, fard e correttori vari? Semplicemente con rimedi ancestrali che, quasi sempre, si rivelano sempre estremamente efficaci.

Pelle liscia, luminosa e vellutata: ecco cosa fanno le donne della tribù Himba

Analizziamo un caso specifico, quello delle donne Himba, una tribù della Namibia.

Come sarà facile intuire, in Africa l’acqua scarseggia. La poca che c’è viene quindi usata per dissetare persone e animali. Gli uomini la possono usare anche per lavarsi. Le donne, invece, si sono ingegnate con un rituale che è una sorta di rito di bellezza.

Vediamo come funziona. Le donne Himba accendono un piccolo fuoco all’interno della loro capanna ed aggiungo alcune essenze profumate. Quando il fuoco è bello vivo, vi si sporgono sopra. Così facendo, utilizzano per l’igiene corporale il loro stesso sudore prodotto così come anche il vapore generato dal fuoco.

Di certo, nelle nostre case non è possibile riprodurre un sistema di tal genere. Tuttavia, a ben pensarci, il bagno turco ricrea proprio lo stesso effetto. Pertanto, per avere una pelle liscia, luminosa e vellutata conviene concedersi un bel bagno turco almeno 1 o 2 volte alla settimana. Dopo una seduta in palestra ha anche un ottimo effetto defaticante.

Presso gli Himba, questo fuoco ha anche un valore religioso-spirituale. Pertanto resta sempre acceso. Gli Himba sono monoteisti e ogni famiglia ha un proprio fuoco ancestrale custodito dal guardiano del fuoco.

A fine “bagno”, le donne Himba si cospargono il corpo e i capelli con l’otjize, un unguento a base di burro, erbe ed ocra. Donando loro una particolare colorazione rosso terra, questo composto le protegge dal sole e dagli insetti.