Svegliarsi ed avere la pelle del viso distesa, liscia e ringiovanita è il sogno di tutti. Il tempo che passa non sempre viene visto come un sentore di maturità e fascino. Gli uomini e le donne della società moderna rincorrono la bellezza molto più del passato. Sempre alla ricerca di qualche elisir di eterna giovinezza che li possa far sentire amati ed accettati.

Tralasciando gli aspetti sociologici e patologici, legati all’argomento e che è giusto lasciare agli esperti psicologi, quest’oggi, la Redazione è alla ricerca di piccoli segreti di bellezza a basso costo da poter utilizzare ogni giorno.

Trucchetti che possono aiutare l’idratazione della pelle e far apparire più belli e raggiunti sia le donne che gli uomini. Tra le tante ricette di bellezza fai da te è da sottolineare un’idea furba e a costo zero per avere subito la pelle morbida e luminosa.

Pelle liscia ed idratata in meno di 5 minuti e senza spendere soldi

La premessa, doverosa e importante da comunicare ai Lettori, è quella di contattare gli specialisti del settore estetico e medico per qualsiasi trattamento e soprattutto se si è in presenza di particolari tipologie o problematiche della pelle. Non è così raro incorrere in irritazioni ed infezioni. Tuttavia, per le pelli miste e tendenti a seccarsi nella classica zona T (fronte, naso e mento), ecco un metodo naturale che stravolgerà la beauty routine quotidiana.

In una ciotola inserire un cucchiaino di zucchero e un mezzo cucchiaino di miele. Mescolare con cura e poi usare come uno scrub-bio da passare con le dita su tutto il volto e anche sul collo. Massaggiare per un paio di minuti. Lo zucchero eliminerà le cellule morte ed il miele idraterà la pelle rendendola subito più liscia al tatto. Delicatamente, applicare la miscela di zucchero e miele anche sulle labbra. Massaggiare per un minuto, poi sciacquare con acqua corrente tiepida e tamponare con un asciugamano. Ripetere il procedimento una volta a settimana. Il volto ed il decolté risulteranno immediatamente più giovani.

