La nuova tendenza skincare che spopola sul web arriva direttamente dal Giappone ed è la “skin fasting” ovvero il “digiuno della pelle”.

La teoria è che se smettiamo di dare alla nostra pelle quello di cui ha bisogno, comincerà a produrre da sola quello di cui necessita.

Secondo alcuni esperti del settore, dermatologi per l’esattezza, tutto ciò che applichiamo sulla nostra pelle la rende “pigra”.

Vediamo nel dettaglio come ottenere una pelle impeccabile con questa nuova tecnica che spopola sul web.

La tecnica

Questa nuova tecnica invita a rinunciare ai cosmetici e al make up per un breve periodo di tempo, da 1 a 10 giorni, come una vera e propria “dieta detox”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questo permetterà alla pelle di provvedere da sola al suo sostentamento e all’auto regolazione del film idrolipidico.

Pelle impeccabile con questa nuova tecnica che spopola sul web

In cosa consiste questa dieta per la pelle? Di seguito i passaggi per sperimentarla.

La sera prima di iniziare, detergere il viso con apposito cosmetico, senza applicare alcun prodotto dopo, nessuna crema, nessun siero.

Al mattino lavare il viso con sola acqua tiepida, tamponando poi con un asciugamano.

Esattamente per 24 ore la pelle non viene toccata. Chi se la sente può prolungare la pratica, ancora per nove giorni.

Tuttavia, la pulizia è una parte importante per eliminare dalla pelle residui di sporco, smog, make up, per prevenire l’invecchiamento precoce. Pertanto, se si è già consolidato un regime di cura della pelle che funziona, non vale la pena stravolgere tutto.

Dunque i più attenti, quelli che proprio non possono rinunciare alle proprie abitudini di bellezza, possono effettuare tale pratica anche solo per 24 ore, da ripetere una volta a settimana o una volta al mese.

Stando a quanto riportato dagli specialisti, questa tecnica giova e non poco alla nostra pelle, tuttavia non ci sono evidenze scientifiche a confermarlo.

Consigli

Prima di effettuare qualsiasi “dieta detox” per la pelle, è necessario accertarsi di non avere malattie dermatologiche, come psoriasi, eczemi, etc. In questi casi meglio continuare ad utilizzare i prodotti curativi consigliati dagli specialisti.

Se l’articolo è stato di gradimento per i Lettori, si consiglia anche: viso levigato e pulito, comodamente da casa con un rimedio economico.