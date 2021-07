L’estate è la stagione ideale per prendersi cura della propria pelle. Finalmente può respirare, attraverso la sudorazione espellere le scorie e le impurità e apparire più bella e sana. Possono però verificarsi anche inconvenienti soprattutto se si è soggetti dalla pelle delicata e sensibile. Il sole e il caldo possono agire come agenti irritanti per la nostra cute. Perciò dobbiamo prestare la massima attenzione e proteggerla con le specifiche protezioni solari.

A casa la sera anche in vacanza invece possiamo concederci una piacevole coccola. Si tratta di un rimedio del tutto casalingo e se non si è allergici ai suoi ingredienti, potrà solo apportare benefici. Le nonne preparavano questa maschera con lo yogurt tradizionale. Qui invece useremo quello greco che per consistenza si presta maggiormente. Il frutto di stagione che dovremo acquistare sarà il ribes nero.

Pelle del viso senza più rossori e infiammazioni con questa fresca e golosa maschera

Le proprietà del ribes nero sono note e in fitoterapia viene utilizzato per la presenza di flavonoidi, vitamine e sali minerali. Ha proprietà depurative e drenanti. Ma qui ci occuperemo della presenza delle antocianine, che si è visto da alcuni studi hanno capacità antinfiammatorie. Vediamo come prepararla.

Ingredienti

170 gr di yogurt greco;

150 gr di ribes nero;

20 gr di zucchero.

Preparazione

In una ciotolina versiamo tutto lo yogurt, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo bene. A parte pestiamo i ribes, non frulliamoli per non renderli troppo liquidi. Aggiungiamoli al resto del composto e amalgamiamo bene.

Dopo aver effettuato un’accurata pulizia del visto, stendiamo la maschera evitando il contorno occhi, effettuando un leggero massaggio. Sarà sufficiente fare un movimento circolare coi polpastrelli. Lo zucchero presente fa da scrub ma più delicato.

Ora ci si può rilassare sul divano per 15 minuti e lasciare che la maschera faccia il suo effetto. Per rimuoverla consiglio di utilizzare un asciugamano imbevuto di acqua tiepida e con delicati movimenti dall’interno del viso verso l’estero, eliminare tutto il prodotto.

Dopo questa maschera si può applicare la solita crema da notte, la pelle sarà più ricettiva e assorbirà meglio i principi attivi della crema. Avere la pelle del viso senza più rossori e infiammazioni con questa fresca e golosa maschera è possibile in poche e semplici mosse e con l’aiuto di questo prezioso frutto.

