Le patate sono tra i cibi più amati al mondo. Le ricette a base di questo tubero sono infinite. Ogni Paese ha almeno una ricetta tipica che ha come protagonista la patata.

Dal semplice purè alle patate al forno, poi millefoglie con pesto e gateau di patate alla francese e moltissime altre preparazioni. Ciascuna di essere necessita una preparazione diversa e anche una cottura diversa. Capita che sia richiesto che la patata sia bollita e privata della buccia. Per la bollitura infatti si preferisce lasciarla intera affinché non assorba troppa acqua.

Il grande problema sorge quando bisogna sbucciarle ancora bollenti. Il rischio di bruciarsi le dita è alto. Allora ecco un trucco per pelare le patate bollenti senza scottarsi le dita in una manciata di secondi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

C’è un trucco per bollire le patate

Le migliori patate indicate per essere bollite sono quelle farinose. Sono quelle ideali per purè, gnocchi, ripieni, per il gateau. Se si sceglieranno di dimensione simile la cottura sarà più uniforme.

Bisognerà lavarle in acqua fredda e, anche se la buccia andrà rimossa, si consiglia di lavarla con una spazzolina. Le patate andranno bollite sempre in acqua fredda e messe sin dall’inizio. L’aggiunta di sale è sconsigliata perché in genere fa aprire le patate durante la cottura.

Il fuoco deve essere vivo ma non troppo forte. Se le patate sobbalzano si rischia che si rompano o che ci creino crepe.

Per il calcolo del tempo di bollitura è fatto su ogni 20 minuti per ogni 100g di patate. Il trucco dello stecchino è la prova decisiva per capire se sono cotte.

E c’è un trucco per sbucciarle

Per pelare le patate bollenti senza scottarsi le dita in una manciata di secondi serve una schiumarola e una ciotola di acqua ghiacciata.

Bisogna travasare le patate cotte e bollenti nel contenitore con l’acqua ghiacciata e con qualche cubetto di ghiaccio. Basta lasciarle 5 secondi e non di più. La buccia si raffredderà senza compromettere il calore interno della patata.

In questo modo si produce uno tress termico capace di far staccare praticamente da sola la buccia. Con l’aiuto di una forchetta se si vuole, ma anche a mani nude, prendere la patata e staccare la buccia senza fatica. Le dita delle mani sono salve dalle bruciature.

Approfondimento

La ricetta che ti conquisterà con i croissants salati e dolci alla zucca