Moltissimi di noi vanno pazzi per le mandorle. In commercio possiamo trovarle già pelate oppure ancora con la buccia. Purtroppo, però, togliere la buccia delle mandorle è per molti un lavoraccio. Le mandorle non ancora pelate sono commestibili, ma a molti il sapore e la consistenza della buccia non piace. Per fortuna abbiamo a disposizione un asso nella manica: pelare le mandorle sarà facilissimo e ci ruberà pochissimo tempo con questo geniale trucco che pochi conoscono.

Tutto l’occorrente

Per pelare le mandorle in questo modo servirà qualche strumento. Avremo bisogno, infatti, di un pentolino, di acqua, di uno scolapasta, della carta da cucina e di una superficie piana pulita. Per togliere la buccia con velocità, infatti, possiamo affidarci all’acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un metodo è quello di tenere le mandorle a mollo per almeno mezz’ora. In questo caso, però, le mandorle finiscono col riempirsi d’acqua e non sarà più possibile farle asciugare.

Questo trucco, invece, permette di far asciugare o seccare le mandorle dopo averle bagnate. Potremo quindi conservare le mandorle a lungo o utilizzarle subito nelle nostre ricette! Ecco perché pelare le mandorle sarà facilissimo e ci ruberà pochissimo tempo con questo geniale trucco che pochi conoscono.

Il procedimento

Il procedimento è molto semplice. Per prima cosa bisogna portare a ebollizione dell’acqua dentro un pentolino. Quando l’acqua bolle, rimuoviamo il pentolino dal fuoco.

Ora bisogna prendere le mandorle e immergerle nell’acqua per circa un minuto. Attenzione però! Se lasciamo le mandorle in acqua per troppo tempo queste assorbiranno troppa acqua.

Passato il minuto possiamo scolare le mandorle e sciacquarle con dell’acqua fredda. In questo modo potremo maneggiarle senza problemi. Ci accorgeremo che la pelle delle mandorle è rugosa. Ma non solo!

Strofinandoci sopra le dita vedremo che si rimuove con facilità! Possiamo quindi procedere a pelare le mandorle, magari dopo averle asciugate con della carta da cucina.

Dopodiché possiamo utilizzare subito le mandorle per le nostre ricette. In alternativa possiamo tostarle al forno.

Se non vogliamo usarle subito possiamo lasciarle almeno 12 ore su una superficie piana girandole di tanto in tanto. In questo modo si asciugheranno e potremo riporle!