Peggio delle rughe solo gli anelli di Venere, ma ecco gli esercizi ed i rimedi per eliminarli

Ci sono inestetismi e piccoli grandi difetti che a volte proprio non ci vanno giù.

In alcuni casi il problema può essere percepito in maniera tale da influire anche sulla sicurezza personale e nelle relazioni con gli altri.

Ecco, dunque, che uno sguardo di troppo ad una cicatrice, ad una ruga che proprio non accettiamo o al brufoletto può metterci in soggezione. A questo proposito ci vengono incontro alcuni rimedi, come ad esempio dei buoni trattamenti in crema. Certamente non c’è da aspettarsi miracoli, ma senza dubbio possono contrastare e rallentare alcuni processi infiammatori o di invecchiamento.

È questo il caso di 3 creme perfette sia a 40 che a 60 anni, per una pelle liscia e compatta.

In alternativa, esistono poi dei sieri perfetti per contrastare imperfezioni, macchie e rossori.

Tra i segni però più difficili da contrastare troviamo quelli che possono comparire su collo e decolleté. Questi prendono il nome di collane o anelli di Venere.

Occhio a certe abitudini comuni ma errate

Gli anelli di Venere sono delle linee orizzontali che possono comparire sul collo ed arrivare fino al decolleté.

Hanno perlopiù un’origine di tipo ereditario e per questo possono comparire anche in giovane età.

Non vi è dunque correlazione con il normale invecchiamento cutaneo e cedimento dei tessuti, che sicuramente contribuiscono a peggiorare la situazione.

Anche se nulla possiamo contro la genetica, sicuramente ci sono alcuni comportamenti che possono contribuire a rallentare la loro comparsa.

Tra questi, ad esempio, troviamo una corretta postura, sia durante la giornata che nel sonno.

È importanti infatti evitare di dormire a pancia in giù, a diretto contatto con lenzuola e coprimaterasso, evitando così un continuo sfregamento. Occhio anche a dormire con indosso collane e gioielli che potrebbero segnare con largo anticipo questa zona così delicata.

Allo stesso modo è fondamentale mantenere un buon livello di idratazione della pelle evitando, quando possibile, l’eccessiva esposizione al sole.

Peggio delle rughe solo gli anelli di Venere, ma ecco gli esercizi ed i rimedi per eliminarli

Ormai sono comparse e proprio non ci fanno dormire serene. Come possiamo risolvere questo problema così fastidioso?

Peggio delle rughe solo gli anelli di Venere, ma ecco gli esercizi ed i rimedi per eliminarli o almeno tentare di attenuarli.

La prima cosa da fare è dedicarsi ad un po’ di ginnastica facciale. In particolare, possiamo farlo eseguendo ogni volta che ne abbiamo la possibilità pochi ma efficaci esercizi.

Il primo prevede delle rotazioni del collo prima verso destra e poi verso sinistra, almeno 15 volte per lato.

Il secondo esercizio prevede almeno 10 rotazioni complete della testa, mentre il terzo di alternare testa indietro e testa avanti per circa 15 volte.

Diversamente si può intervenire soltanto con laser e filler, sicuramente più invasivi e dispendiosi.

Prima di arrivare dunque a questo punto, valutiamo ogni possibilità, compresa quella di accettarle così come sono.

Ovviamente, per il nostro benessere in generale, facciamo di tutto per mantenere in salute la pelle.