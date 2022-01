Ci sono alcuni ingredienti che fanno parte della quotidianità e che, bene o male, sono praticamente sempre presenti in cucina. A volte non gli diamo il peso che meritano e tendiamo a cucinarli sempre nello stesso modo. In realtà questo è uno sbaglio bello grosso. Alcuni alimenti, infatti, per quanto comuni e abitudinari, sono super versatili e possono essere preparati in tantissimi modi diversi. Basterà scoprire il maggior numero di ricette per poter sfruttare al massimo il gusto di ogni cibo, rendendo ogni pasto unico e indimenticabile.

Come cucinare in modo particolare gli ingredienti di tutti i giorni per dare quel tocco in più ai nostri piatti e preparare nuove ricette

Oggi ci concentriamo in particolare su un ingrediente, che sicuramente è già presente nella nostra cucina e che soprattutto molti di noi usano per insaporire le proprie ricette. Stiamo parlando della cipolla. Infatti è un peccato per tutti coloro che non hanno mai provato a cucinarla in modo diverso dal solito. Sarà un modo per imparare a prepararla in modo particolare, soprattutto come base per una deliziosa quiche a base di cipolle con l’aggiunta di gorgonzola. Per realizzarla, ci serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia;

3 cipolle;

100 gr di gorgonzola;

30 gr di burro;

½ bicchiere di latte;

pistacchi sbriciolati;

2 uova;

90 ml di panna;

sale.

Peccato per tutti coloro che non hanno mai cucinato la cipolla in questo modo perché si perdono una delizia da chef

La prima cosa a cui dovremo prestare attenzione sarà, ovviamente, la pasta sfoglia. Stendiamola con cura su una teglia e mettiamola in forno a cuocere per una decina di minuti. Ricordiamoci anche di fare qualche buco per non farla gonfiare troppo. Intanto, in una padella, versiamo le nostre cipolle, precedentemente tagliate a rondelle e aggiungiamo il burro. Facciamo cuocere a fuoco lento senza far bruciare nulla e, dopo qualche minuto, mettiamole sulla pasta sfoglia appena tirata fuori dal forno. Passiamo ora alle uova. Apriamole in una ciotola e sbattiamole energicamente per poi mescolarle con il gorgonzola tagliato a cubettini. Aggiungiamo anche il bicchiere e mezzo di latte, i 90 ml di panna e un pizzico di sale. Mescoliamo tutti gli ingredienti e versiamoli sulla pasta sfoglia già ricoperta di cipolle.

Cuociamo il tutto per una mezz’ora in forno a 180 gradi e, quando sarà trascorso il tempo necessario, spargiamo i pistacchi ovunque sulla nostra deliziosa torta. Perciò, possiamo dirlo. È un vero peccato per tutti coloro che non hanno mai provato a preparare la cipolla in questo modo, unendola al gorgonzola in questa super ricetta.

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa