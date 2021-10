A chiunque, almeno una volta nella vita, è passato per la testa questo pensiero: “come vorrei dimagrire senza sforzo”. E se vi dicessimo che è possibile? Sembra pazzesco, ma perdere peso dormendo è possibile seguendo questi saggi consigli. Se ci pensiamo bene, il nostro corpo continua a dispendere energie e, quindi, a bruciare calorie anche mentre si dorme.

Bisogna considerare che il nostro organismo, proprio durante la notte, si ricarica e rigenera. Né più e né meno come quando mettiamo in carica il nostro cellulare per ritrovarcelo con la batteria al 100% il mattino dopo.

Il nostro corpo dobbiamo considerarlo esattamente come uno smartphone. Le prestazioni durante la giornata saranno ottimali, e riuscirà ad arrivare fino a sera, se la notte è stato ricaricato a dovere. Ed è proprio da qui che possiamo iniziare a dimagrire senza sforzi né fatica mentre si dorme.

Pazzesco, perdere peso dormendo è possibile seguendo questi saggi consigli

Come appena detto, per poter bruciare calorie, arrivando a perdere qualche chilo mentre si riposa, la base di partenza è una sana e profonda dormita. Un sonno perfetto dovrebbe comprendere cicli di 90 minuti. Questo perché la fase “non REM” e la fase “REM” si alternano nell’arco di un ciclo. Quindi, per non “spezzare il sonno” e dormire profondamente, si dovrebbe ripetere il ciclo di 1 ora e mezza almeno 5 volte (7 ore e mezzo).

È scientificamente provato che non dormire bene e poco incide anche sul rischio di obesità. Ecco, quindi, di seguito alcuni consigli per favorire un buon sonno:

leggerezza: per evitare di digerire durante la notte e, quindi, disturbare il sonno è opportuno mangiare almeno un paio di ore prima di andare a letto e non mangiare pesante;

niente stimoli: quando è il momento di andare a letto staccare televisione e cellulare;

niente deve distoglierci dal nostro obiettivo: dormire serenamente e profondamente. Sì a tisane rilassanti, no a bevande con caffeina o stimolanti;

non accaldarsi: il freddo aiuta a far bruciare più calorie. Mantenere una temperatura della camera sui 18 gradi è perfetta per tenere sempre in funzione il nostro organismo;

cura di sé: farsi un bagno o una doccia prima di andare a letto ci aiuterà a rilassarci e a dormire in modo sano. Così facendo si aiuterà anche il nostro organismo a lavorare meglio e bruciare di più.

Ultime precisazioni

Precisiamo che ciò non è legge! Seppur è vero che si possono bruciare calorie durante la notte, questo varia da persona a persona. Inoltre, più si è giovani e più il nostro metabolismo lavora più velocemente. Ciò nonostante, tutto quello che è stato detto dovrà essere accompagnato da uno stile di vita sano e attivo. Oltretutto, non dovrebbero esser presenti altri fattori che potrebbero incidere sullo stato psicofisico del singolo. Farsi sempre seguire da mani esperte è il modo giusto per ottenere risultati ancor più visibili e duraturi nel tempo.