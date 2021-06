Prendiamo il polpettone di tonno, uno dei secondi più amati dai nostri bambini, ma non solo. Uno di quei piatti che piacciono sempre, nonostante il caldo e la repulsione a mettersi a cuocere al forno con 30°. Eppure, è pazzesco come questi due piccoli accorgimenti possano esaltare o rovinare uno dei secondi più cucinati e amati dagli italiani. Consideriamo anche che il polpettone ha molte varianti e per questo è davvero apprezzato. Ma, attenzione che con tutte le sue variabili, soprattutto chi non è esperto di fornelli, può inciampare nel risultato finale del piatto.

Un mattone al posto del polpettone

Pazzesco come questi due piccoli accorgimenti possano esaltare o rovinare uno dei secondi più cucinati e amati dagli italiani. E nel primo passaggio che andiamo a vedere ci siamo passati quasi tutti, almeno la prima volta. Ma questo è un polpettone o un mattone? Con il risultato che i commensali per non rischiare spese dentistiche ingenti e inopportune declinavano l’invito a mangiarlo. Non corriamo il rischio che il nostro polpettone sia già troppo asciutto prima della cottura, perché poi rischiamo davvero che sia più adatto all’edilizia che alla cucina. Come fare allora? Semplicemente aggiungendo delle uova nell’impasto.

Tutto buono e ben cotto ma troppo salato

Accade solitamente di più col polpettone di carne che non con quello di tonno: la salatura. Eppure, anche qui, come nel caso precedente, basta un piccolo passaggio sbagliato per rovinare tutto. La differenza nella salatura sta nel formaggio grattugiato che andremo a unire. Prima di usarlo, sentiamo il suo livello di salatura. È lui la trappola che può indurci in errore. Ma, come fare se ci accorgiamo a impasto pronto che c’è troppo sale? Anche qui, nessun problema: ricorriamo al prezzemolo. Col suo sapore leggermente amarognolo andrà a equilibrare il gusto. Ma senza portare via nulla alla ricetta originale.

