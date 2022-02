Febbraio è un mese fondamentale per la natura: il risveglio vegetativo la fa da padrone e gli alberi iniziano a mostrare le prime gemme.

La Luna crescente e calante ci suggerisce di fare questi lavori nell’orto, mentre in giardino dovremmo iniziare a muoverci in maniera diversa.

Se vorremo avere a breve un giardino o un balcone pieno zeppo di fiori colorati, dovremo attrezzarci da subito per seminare le piante che stiamo per nominare.

Ecco qual è il primo lavoro da eseguire

Chi ha un giardino dovrà innanzitutto preparare il proprio terreno e renderlo fertile e ricco di sostanze organiche. Per questo dovremo addizionare al suolo del terriccio universale, pieno di sostanze nutritive e arricchito con sabbia o torba.

Con questi ingredienti, riusciremo ad evitare il problema dei ristagni idrici, che, altrimenti, rovinerebbe le piante, vanificando il nostro lavoro.

Ricordiamo, inoltre, che i fiori andranno nutriti con del concime specifico per piante da fiori, liquido o granulare.

Pazzeschi questi fiori da piantare in giardino ora per fare impazzire d’invidia i nostri vicini e far brillare il nostro balcone

Una delle piante più diffuse e coltivate in questo periodo dell’anno è la primula. Questo si può dire che sia, in assoluto, il fiore che più di tutti annuncia l’arrivo della primavera.

Per far crescere al meglio questa pianta, dovremo coltivarla in un semenzaio, da sistemare in un luogo tiepido se le temperature saranno fredde. In generale, comunque, le primule amano luoghi soleggiati e al riparo dal vento.

Ecco quali sono le altre piante da seminare in questo periodo

Potremo coltivare anche calendula, bocca di leone, petunia, agerato, garofano, la verbena e una pianta aromatica, la salvia.

Una pianta che, invece, potremo coltivare in piena terra e che ci darà fiori meravigliosi è il fiordaliso.

In questo modo, con la pazienza necessarie e le cure opportune, otterremo tante piccole piantine nate nel giro di pochi giorni. Sono pazzeschi questi fiori da piantare in giardino per ottenere un balcone ricco di profumi e colori.

Dovremo avere, però, un occhio di riguardo per questi germogli, soprattutto fino alla fine di marzo, cioè quando le gelate notturne saranno finalmente terminate.

Attenzione a questa dritta per le piante che abbiamo in casa

Ricordiamo anche che questo è un ottimo periodo per rinvasare alcune piante, soprattutto quelle che ospitiamo all’interno della casa.

Chi ha delle succulente, ad esempio, potrà decidere di rinvasarle in vasi più grandi, avendo sempre cura di osservarne le radici. Controlliamo l’eventuale presenza di parassiti e, nel caso in cui ci fossero, ricordiamoci di eseguire un trattamento specifico per neutralizzarli.