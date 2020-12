C’è di nuovo paura di una nuova emergenza Covid con la variante del virus che è stata registrata in quattro Paesi. L’Italia si è subito difesa chiudendo ai voli diretti con la Gran Bretagna, memore di quanto accaduto con la prima ondata del virus.

In occasione della prima ondata, infatti, i voli diretti dalla Cina sono stati probabilmente i responsabili del drammatico contagio nelle zone di Bergamo e dintorni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato pubblicamente che la cosiddetta variante inglese del virus è già comparsa anche in altri Paesi.

Per esempio, è stata registrata in Olanda, Danimarca ed Australia. La comunità scientifica è sorpresa soprattutto per la presenza di questa nuova variante anche in Australia. Si sospetta, allora, che questa variante fosse in circolazione già da alcuni mesi e forse il Governo inglese avrebbe potuto renderlo noto già da tempo.

Invece, il Ministro della Salute britannico, ha dovuto ammettere che la nuova tipologia di virus è attualmente fuori controllo.

Paura di una nuova emergenza Covid con la variante del virus

In cosa consiste esattamente la nuova variante del virus? Sembra che la caratteristica principale consista soprattutto nella più celere capacità di diffusione.

Dal momento che la sua esistenza è nota solo da poco tempo non ci sono dati che rivelino se possa anche essere più letale rispetto a quella precedente. In ogni caso, anche la maggiore velocità di diffusione rappresenta già un grosso problema.

Ormai le informazioni televisive e giornalistiche ci hanno insegnato che è molto importante l’indice di contagio “Rt”. Se questa nuova variante si diffonde più rapidamente, potrebbe far risalire l’indice di contagio.

Alla risalita di questo indice potrebbero solo fare seguito nuove misure restrittive. Come nuove chiusure di esercizi commerciali. I danni per l’economia potrebbero essere di nuovo molto pesanti. Per il momento non resta che aspettare.