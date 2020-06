Problemi con il colesterolo? Leggi e segui un nostro semplice consiglio. Sergio Leone ci ha lasciato scene indelebili nella mente, di cow boys che masticano tabacco o tengono il sigaro pendulo al lato della bocca. Come dimenticare il mitico Clint Eastwood in “Per un pugno di dollari”. Eppure, senza sembrare matti, c’è una spezia che, se masticata, porta benefici incredibili. Paura del colesterolo alto? Basterà masticare un po’ di zenzero, provare per credere. Spezia dalle origini millenarie, che deve il nome al suo ingrediente principale, il ginger. Nelle culture e civiltà d’Oriente lo zenzero è l’alternativa ufficiale alla medicina. I famosi “guru” centenari hanno sempre dichiarato che, tra i segreti della loro longevità, ci fosse proprio la radice dello zenzero.

Spezia deliziosa e salutare

Possiamo anche assumerla quotidianamente nel cibo, abitudine che porterà immediati benefici, ma il massimo lo otterremo masticando la sua radice. Acquistabile in tutte le erboristerie. Paura del colesterolo alto? Basterà masticare un po’ di zenzero anche per godere di tutte queste virtù:

Calmare nausea e sensi di vomito

Favorire la digestione

Aumentare le difese immunitarie

Controllare glicemia e colesterolo

Contrastare dolori articolari e infiammazioni

Eliminare tosse e mal di gola

Bruciare i grassi e dimagrire

Tutti i suggerimenti del beneficio

Se masticarlo non è la scelta che preferiamo per assumerlo, nessun problema. Non diamoci per vinti, perché avrà altrettanto effetto in versione:

Tisana

In pastiglie

Versandolo in polvere sul fazzoletto di stoffa

Come olio da massaggio

Olio essenziale da aromaterapia

Tante ricette gustose e benefiche

E, se vogliamo abbinarlo a qualche ricetta gustosa, ecco qualche consiglio:

Biscotti e frolle allo zenzero

Torta con limone e zenzero

Lenticchie e legumi allo zenzero

Straccetti di pollo allo zenzero e al curry

Vellutata di zucca allo zenzero

“Beverone” concentrato di carote, zenzero, miele e succo di limone

