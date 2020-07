Gli insetti sono l’incubo di molti di noi. Immaginate la situazione. Vi trovate in un luogo paradisiaco in montagna. La casa in cui siete è in legno. Avete una vista estasiante e la piscina riscaldata vi aspetta. Ed eccolo lì. La giornata rilassante sta per essere rovinata. E da cosa? Da un insetto. Non importa di che genere sia. Qualsiasi animaletto, se si ha paura, è un nemico. Se c’è chi riesce a sconfiggere questo timore con l’età, altri lo portano con sé per tutta la vita. Ma ci sono dei modi per sconfiggere questo terrore. Gli insetti non sono lì per disturbare. Anzi, siamo noi che ci troviamo nel loro habitat. Quindi, se avete paura degli insetti, ecco cosa fare per non rovinarsi le vacanze.

Cosa fare prima di partire

Per prima cosa, cercate di capire gli insetti presenti nel luogo in cui state andando. In particolare, se la vostra meta è una zona esotica. Controllate le particolarità della fauna e cercate di capire cosa può servirvi. Se sapete di andare in un paese con insetti pericolosi, rivolgetevi al vostro medico. In questo modo, sarete sicuri che non ci saranno ripercussioni. Se invece state andando in un luogo che conoscete, senza insetti velenosi, l’unica cosa da fare è rilassarsi. Cercate di pensare che gli insetti non vogliono disturbarvi. E probabilmente, sono anche più spaventati di voi! Inoltre, se il vostro timore è una vera e propria fobia, c’è una cosa che potete fare.

La terapia che può salvarvi dalla paura degli insetti

Come abbiamo già detto, provate semplicemente a rilassarvi. A volte non c’è bisogno di ricorrere a rimedi estremi. Ma se siete proprio terrorizzati, allora c’è qualcosa che potrà aiutarvi. Un percorso graduato che vi farà passare la paura degli insetti. In cosa consiste? Nell’esporvi passo passo a questi animaletti. Cercate di trovare una guida. In questo modo, i vostri comportamenti saranno gestiti da chi ne capisce. Il vostro mentore vi farà passare gradualmente di livello, facendovi avvicinare sempre di più a ciò che vi fa paura.

Inoltre, c’è un’altra cosa che potete fare. Guardate filmati e foto degli insetti. Vi abituerete alla loro immagine e, dopo un po’, non sembreranno più così spaventosi! Dunque, se si ha paura degli insetti, ecco cosa fare per non rovinarsi le vacanze. Magari non terminerete il vostro percorso entro la fine di quest’estate, ma per la prossima potreste essere liberi da questa fobia!