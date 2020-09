Paura degli hacker? Ecco come proteggere la tua privacy!

Paura degli hacker? No, non avete visto troppo Netflix. Temere attacchi alla propria privacy è del tutto normale. Quindi ecco come proteggere la tua privacy!

Una delle storie più agghiaccianti che si sentono raccontare sugli hacker, riguarda la webcam del nostro PC. Si hackera la webcam, si registra un video del malcapitato, che presto si ritrova ricattato.

Potrebbe sembrare una bufala, ma è una possibilità molto reale. Così reale che persino Mark Zuckerberg copre la sua webcam!

Tuttavia, non bisogna neanche esagerare nel preoccuparsi. Ci sono molti modi per proteggere la webcam dagli hacker. Se la paura degli hacker vi blocca, ecco come proteggere la tua privacy!

Usa un software antivirus

Gli hacker in genere accedono alla webcam installando un virus nel computer che consente loro di accedere alle impostazioni. Con un buon software antivirus, non dovrete aver paura degli hacker. Rileverete e rimuoverete la maggior parte di questi virus. Mantenendo così la webcam (e tutto il PC) al sicuro.

Quand si riceve un avviso dal software antivirus, sarebbe bene non ignorarlo. Il miglior antivirus al mondo non manterrà il computer al sicuro se lo si ignora.

Mantienete aggiornato il tuo computer

Ogni volta che un programma vi avvisa che è disponibile un aggiornamento, non ignoratelo. L’aggiornamento del computer risolverà i problemi di sicurezza che gli hacker potrebbero utilizzare per ottenere l’accesso alla webcam.

Questo è vero in particolare per alcuni sistemi operativi. Ad ogni aggiornamento, l’azienda rilascia anche una serie di informazioni riguardo a quali erorri e bug verranno sistemati. In pratica, vi dice dove eravate vulnerabili. Non è un linguaggio alla portata di tutti, ovviamente, ma un buon hacker saprà dove colpire.

Alcuni programmi hanno la possibilità di scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti. Se un programma che utilizzate ha questa opzione, attivatela. Gli aggiornamenti automatici manterranno il computer protetto e non vi importuneranno con i promemoriai.

Navigate responsabilmente

Evitate di scaricare file casuali. Non scaricate programmi che trovate su internet tramite pubblicità ed evitate di aprire allegati di strane e inaspettate email. Non cliccate su chat di presunte belle ragazze che vogliono chattare con voi. Si tratta di truffe.

Eliminate le email che affermano che qualcuno ha già violato la webcam. Alcuni truffatori inviano email a indirizzi casuali, affermando che il computer è stato violato e un hacker ha registrato video imbarazzantidi voi. L’email continua quindi a dire che bisogna pagare un riscatto, altrimenti il ​​video verrà rilasciato. Non credeteci!

Il mittente sa che le persone si spaventeranno e pagheranno, ma la maggior parte di queste email sono in realtà delle truffe. Invece, il comportamento giusto da tenere è eliminare l’email ed eseguire una scansione completa con il software antivirus. Per assicurarvi che il computer sia sicuro.

Anche se un hacker avesse dei vostri video imbarazzanti, il pagamento del riscatto probabilmente non gli impedirebbe di pubblicare il video. Ma una denuncia forse sì. In caso di veri ricatti, rivolgetevi alle autorità senza timore.

Come limitare gli accessi alla webcam per Windows

Se ancora avete paura degli hacker potete fare così.

Aprite il menu Start. Fate clic sul pulsante delle impostazioni. È proprio sopra il pulsante di accensione.

Aprite le impostazioni sulla privacy. Selezionate “Fotocamera” nella pagina di navigazione. Il pannello di navigazione si trova a destra e le impostazioni per “Fotocamera” si trovano nel gruppo “Autorizzazioni app”.

Controllate quali app di Windows possono accedere alla webcam. Potete usare l’interruttore accanto alle app per controllare se possono accedervi o meno.

Vi consigliamo di disattivare l’accesso alle app che non utilizzate.

Potete disatvare l’accesso a tutte le app con l’interruttore in “Consenti alle app di accedere alla tua fotocamera”. Ciò impedirà solo alle app dell’archivio di Windows di accedere alla webcam.

Se non usate affatto la webcam, potete disabilitare completamente l’accesso facendo clic su Modifica in “Consenti l’accesso alla videocamera su questo dispositivo”. Spostate l’interruttore su off e il gioco è fatto.

Paura degli hacker? Ecco come scollegare la webcam per Mac

Aprite le Preferenze di Sistema dal Dock. L’icona sembra un ingranaggio d’argento. Cliccate su Privacy in alto. Selezionate Sicurezza e privacy. Scorrete verso il basso fino a Fotocamera o Webcam. Qui troverete un elenco di tutte le app che hanno il permesso di usare la webcam.

Deselezionate le caselle accanto ai nomi delle app a cui non volete dare accesso. È possibile che venga chiesto il riavvio dell’app per aggiornare le impostazioni. Seguite le istruzioni sullo schermo in tal caso. Date accesso solo alle app che utilizzate.

Potrebbe essere necessario premere il lucchetto in basso a sinistra dello schermo prima di poter apportare modifiche. Vi verrà richiesto di inserire la password dell’account Apple e premere Sblocca.

Protezione fisica della webcam

Tuttavia, se si ha veramente paura degli hacker, l’unico modo per essere sicuri che la webcam non possa essere hackerata è scollegarla o coprirla.

Se la webcam non è integrata al PC, si può scollegare rendendo impossibile hackerarla. Un hacker non può collegare da remoto la webcam al computer. Vi consigliamo di tenere la webcam scollegata quando non la si utilizza per garantire la massima sicurezza.

Se invece avete un laptop con una webcam incorporata, copritela con un pezzetto di nastro adesivo. Coprire la webcam non impedirà ad un hacker di accedervi, ma gli impedirà di vedere alcunché.

Ultimo consiglio. Anche se non avete paura degli haker, spegnete il computer o chiudete il laptop quando state facendo qualcosa di imbarazzante.