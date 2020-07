Paura degli aghi? Ecco dei facili modi per superarla. Ha un nome ben preciso e non è finzione. È una paura reale. Ma forse in pochi vi hanno detto che si può superare. In questo modo non avrete più paura degli aghi. La paura degli aghi è una fobia che non solo colpisce la persona stessa, ma chi ha paura dell’ago non dona il sangue. Cosa molto importante, poiché agli ospedali ne serve sempre di più.

Questa paura ha un nome e si chiama belenofobia. Un comportamento che a volte può tradursi in una insofferenza isterica nei confronti dell’ago così come, in alcuni casi, addirittura in uno svenimento. La belenofobia, nelle forme più estreme, può non essere circoscritta solo alla paura dell’ago della siringa ma allargata a spilli, stuzzicadenti e coltelli a punta. Colpisce fino al 10 per cento della popolazione ma è un tipo di fobia che si può superare se affrontata con il classico approccio psicoterapeutico previsto per altri comportamenti simili.

Guarda in faccia il nemico

Se vuoi superare la paura degli aghi a tutti i costi, guarda in faccia l’ago durante l’iniezione e sentirai anche meno dolore. Secondo alcune recenti ricerche scientifiche puoi superare la paura degli aghi solo con un contatto vis-à-vis con l’ago.

Paura degli aghi? Prova ad alzare le gambe

Ci sono dei trucchi che diciamo aggirano il problema. Non ti fanno passare la paura. Però sono una buona alternativa. Se hai paura degli aghi, poco prima dell’iniezione solleva le gambe, è una manovra che ti può servire per distrarti e alleviare alcuni dei sintomi della fobia dell’ago soprattutto perché riporta il sangue verso il cervello. Gambe in alto, testa bassa ti aiuteranno a scacciare il rischio svenimento di fronte alla vista dell’ago.

E infine una cosa fondamentale è distrarsi. Porta con te un amico o un’amica, parla con il medico oppure conta le pecore o ascolta la musica. In questo modo non pensi alla puntura dell’ago.