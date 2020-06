In questi giorni in cui si stanno tenendo gli Stati Generali dell’Economia, si torna a parlare di imposta patrimoniale. Il piano progettuale che uscirà dalla kermesse voluta dal Governo dovrà definire cosa fare per fare ripartire l’economia. Ma questo piano dovrà essere attuato se non vuole rimanere lettera morta, essere un libro dei sogni. E per realizzarlo saranno necessarie risorse finanziarie che potrebbero arrivare anche da una patrimoniale.

Ma cosa potrebbe essere tassato? Lo si può solo ipotizzare, ma con certezza sappiamo un’altra cosa: cosa non sarà tassato. Se arriva una patrimoniale, ecco i 3 beni che sfuggono all’imposta.

Cos’è una patrimoniale

Per affrontare un problema devi conoscerne tutti i risvolti e le implicazioni. Quindi per evitare una patrimoniale è necessario sapere come funziona. La patrimoniale è una imposta che colpisce il patrimonio posseduto, indipendentemente dal reddito. Può colpire strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, conti correnti. Per esempio il bollo sul conto corrente è una patrimoniale. Oppure beni durevoli come autoveicoli, motoveicoli, immobili. Il bollo auto è una patrimoniale. La vecchia super tassa sui veicoli con cilindrata superiore a un certo valore, era una patrimoniale. L’IMU è una patrimoniale.

Come si evince dagli esempi, può essere variabile (in percentuale al valore del bene colpito) o fissa (indipendentemente dal valore del bene oggetto di imposta). Comunque riguarda sempre dei beni facilmente aggredibili, ampiamente diffusi, dove lo stato può fare cassa velocemente.

Ma se fate mente locale vi accorgerete che tra gli esempi citati non ci sono alcuni beni. Rifletteteci un attimo, quali sono i beni che posso sfuggire ad una patrimoniale?

Patrimoniale, ecco i 3 beni che sfuggono all’imposta

Una imposta funziona perché può essere applicata a beni di cui lo Stato conosce l’esistenza. La casa per esempio, un auto, un conto corrente, sono beni facilmente aggredibili. Ma i soldi contanti tenuti sotto il materasso in casa, quelli non potranno mai essere tassati. E’ legale tenerli? Certamente se sono frutto di una attività lecita su cui si pagano le tasse. Il denaro legittimamente guadagnato, dichiarato e tassato, diventa mio e ne faccio quello che voglio.

Posso tenere il mio denaro in casa. Oppure posso investirlo in oro. E questo è un secondo bene che sfugge alla patrimoniale. Lingotti d’oro, oppure monete d’oro, sfuggono alla imposta sui patrimoni. Non solo, possono essere anche una interessante e profittevole forma di investimento.

Come può essere una forma di investimento altrettanto interessante e sicuro l’acquisto di gioielli o preziosi. Per esempio diamanti. E’ un tipo di impiego del risparmio che attualmente va molto di moda. Acquistare pietre preziose, come i diamanti è una forma di risparmio anche redditizia. Ed è comodo e relativamente semplice conservarli e trasportarli. Si possono mettere in piccolissimi spazi, per esempio cassette di sicurezza bancarie, o in piccole casseforti in casa.