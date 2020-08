Patente sospesa? Ecco come richiedere il permesso orario di guida. Per i lettori di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, ci siamo dedicati alle norme del Codice della Strada che disciplinano la sospensione della patente di guida.

Con “Patente sospesa? Ecco come richiedere il permesso orario di guida”, vediamo in che modo è possibile guidare (legalmente) pur non avendo temporaneamente la patente.

Cos’è la sospensione della patente di guida?

Prima di capire come poter guidare, nonostante la sospensione della patente, soffermiamoci sull’articolo 218 del Codice della Strada. Tale norma sancisce la sanzione accessoria, disposta dal Prefetto o dalle Autorità amministrative e giudiziarie competenti, a seguito della contestazione di specifiche violazioni. Lo scopo è quello di impedire ai titolari di utilizzare il documento di guida per un tempo determinato.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Revoca, ritiro o sospensione della patente?

Diverse sono le disposizioni previste per i titolari della patente, a seconda della situazione. In base alle norme del Codice della Strada, la patente di guida può essere revocata, ritirata o sospesa.

La revoca è il ritiro definitivo della patente. È disposta per motivi di condotta, ad esempio con la guida in stato di ebrezza, oppure guida in contromano. Inoltre, può essere imposta anche quando la persona perde in modo permanente i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida di un veicolo.

La revisione, invece, si ha quando ci si trova in dubbio sullo stato effettivo dei requisiti fisici o psichici di guida.

Altro caso, invece, è rappresentato dal ritiro della patente. Quest’ultimo viene disposto dalle forze di polizia, generalmente nel corso dei controlli stradali.

Si applica, ad esempio, quando si guida con la patente scaduta, oppure quando ci circola con la revisione scaduta ed ancora quando si supera il limite di velocità consentito.

Come ottenere il permesso orario di guida?

In caso di sospensione della patente è possibile richiedere al Prefetto il permesso di guida per motivi di lavoro che può avvenire per:

ragioni di lavoro, qualora risulti particolarmente difficile raggiungere con altri mezzi il luogo di lavoro. quando il guidatore o un familiare è un invalido civile.

Il permesso deve essere richiesto per non oltre tre ore al giorno e per determinate fasce orarie, generalmente scelte dal titolare della patente.

La richiesta va effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione del ritiro della patente.

Dunque, con questo sistema sarà possibile guidare senza patente. Tuttavia, ottenendo questo permesso di guida, si allunga automaticamente il periodo di sospensione della patente. La sanzione durerà per un periodo di giorni aggiuntivo pari al doppio delle ore complessive per le quali il Prefetto darà il permesso di guidare.

Se “Patente sospesa? Ecco come richiedere il permesso orario di guida” vi è stato utile, vi consigliamo anche “Come verificare i punti sulla patente”.