Le patate si prestano ad infinite cotture e interpretazioni, adattandosi ad essere sia un primo piatto, sia un contorno. Nella versione più classica vedono accompagnare come contorno, in maniera ottima, la salsiccia. Quello che vogliamo proporre oggi è, invece, un piatto unico a base di patate che anziché accompagnare, porta al suo interno la salsiccia. Per questa versione è preferibile usare le patate a polpa rossa o gialla, perché hanno una consistenza più soda delle altre. Vediamo insieme come realizzare queste patate ripiene per una cena squisita.

Ingredienti

500 gr. di patate (circa 4 patate medio-grandi);

300 gr. di salsiccia;

100 gr. di provola dolce;

30 gr. di olio evo;

rosmarino;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare le patate ripiene

Far lessare le patate per circa 20 minuti in acqua bollente con un po’ di sale. Rimuovere la pelle dalla salsiccia e farla rosolare con dell’olio. Quando le patate si saranno ammorbidite, scolarle e rimuovere la buccia. Tagliarle a metà nel senso della lunghezza, rimuovere delicatamente parte della polpa e metterla da parte. Unirla alla salsiccia rosolata. Tritare finemente il rosmarino ed unirlo al composto.

Nel frattempo, accendere il forno a 180 gradi ventilato. Tagliare a cubetti la provola dolce, unirla alla salsiccia e alla polpa di patate e salare. Amalgamare il tutto e riempire con un cucchiaio le patate con il composto ottenuto. Preparare una teglia ricoperta da carta forno ed adagiarle sopra. Aggiungere sopra il pepe e un filo d’olio. Far cuocere in forno per circa 15 minuti. A cottura terminata, saranno dorate e con una deliziosa crosticina in superficie. Servire le patate ripiene per una cena squisita con un vino rosso dal gusto deciso, come un Piedirosso campano. Si consiglia di utilizzare un formaggio dal gusto non troppo intenso per non coprire, bensì accompagnare la salsiccia.

