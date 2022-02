Per risolvere il fastidioso problema dei peli superflui per uomini e donne ci sono molti rimedi. L’uso della lametta, della ceretta, di creme o infine, con tecnologie più moderne, la possibilità quasi definitiva dell’epilazione laser. In tutti i casi, sappiamo che togliere via i peli dalle parti più intime e delicate porta qualche spiacevole conseguenza. Infatti, la pelle diventa più sensibile e si arrossa per via dello strappo del pelo. Per ovviare a questo problema post epilazione esistono alcuni rimedi della nonna poco conosciuti.

Creme da bancone o prodotti naturali

Esistono in commercio molte creme lenitive che potrebbero aiutarci a risolvere il problema dell’irritazione della pelle dopo la ceretta o un’epilazione più invasiva. Se chiederemo consigli a farmacisti o esperti del settore troveremo degli ottimi prodotti.

Se invece desideriamo utilizzare un prodotto più naturale e fai da te, in casa abbiamo tutti i rimedi che ci possono servire. Basta sapere quali sportelli aprire.

Innanzitutto, tra i nostri prodotti dovremmo avere del gel di aloe vera. Esso torna utile per molti interventi sulla pelle del viso, quindi è sempre meglio tenerne una boccetta di scorta in bagno. Anche per il post ceretta. Infatti, le proprietà calmanti e lenitive dell’aloe possono essere utilizzate per diminuire i rossori derivanti dagli strappi della ceretta.

Negli sportelli della cucina non mancherà la confezione di camomilla o qualche fiore secco per delle tisane fai da te. Possiamo utilizzare questo prodotto non da bere quindi, ma da passare delicatamente con un batuffolo sulle parti irritate.

Patate, latte, olio e anche questi altri straordinari rimedi naturali sarebbero utili per diminuire le irritazioni della pelle dopo la ceretta

Una tisana a base di malva o calendula potrebbe essere un’ottima alternativa alla camomilla qualora fossimo sprovvisti di quest’ultima in casa.

Anche le patate possono essere un ottimo contributo per calmare le irritazioni della pelle. Facciamole bollire e utilizziamo l’amido dell’acqua da passare sulle nostre gambe. In alternativa, la patata fresca tagliata in due parti potrebbe fare anche al caso nostro.

Poiché anche il latte vaccino ha un’azione calmante e al contempo idratante potremmo utilizzarlo con un batuffolo di cotone per diminuire il fastidio di gambe, braccia o ascelle arrossate.

Se poi volessimo unire al latte anche delle patate ben sminuzzate e frullate non ci rimane altro che preparare un composto da usare al momento e conservare in frigo, ma non troppo a lungo.

Infine, l’olio di oliva è a nostra disposizione tutti i giorni. Passiamolo sulla nostra pelle a mani nude. Ne sentiremo un beneficio immediato e le nostre gambe unte saranno anche più lucenti e idratate.

Patate, latte, olio e anche questi altri trucchetti della nonna potranno aiutarci a lenire la pelle arrossata e irritata dagli strappi delle strisce della ceretta.