Cucinare è indubbiamente una necessità quotidiana ma è anche una passione. Portare in tavola un piatto gustoso con cui stupire gli ospiti non vuol dire necessariamente stare ore ai fornelli. Né, tanto meno, dover acquistare prodotti ricercati e ingredienti costosi. Del resto, far quadrare i conti in casa è di fondamentale importanza. In tal senso, potrebbe essere utile sapere che molti riescono a risparmiare ben il 40% in questo supermercato famoso.

Spesso, la Redazione di ProiezionidiBorsa da idee e consigli per preparare succulenti manicaretti riciclando gli avanzi. Un caso esemplare sono queste polpette economiche e davvero irresistibili con i soliti 3 ingredienti che a tutti avanzano . Ma vogliamo ricordare anche queste sfiziosissime cotolette svuota frigo croccanti fuori e morbidissime dentro che si preparano con solo 2 ingredienti e meno di 3 euro. Quest’oggi proponiamo un piatto davvero molto saporito fatto con ingredienti poveri. Bastano infatti patate, cipolle e poco altro per questo piatto unico gustosissimo facile e veloce da preparare.

Ecco una variante del gateau di patate

Il gateau di patate è un piatto unico di origine napoletana che ha come base le patate bollite. Si tratta infatti di una torta di patate da arricchire con provola e salame e con tutto quel che resta nel frigo o la fantasia suggerisce. Come le polpette, anche il gateau è infatti un’ottima ricetta per riciclare gli avanzi. Nelle prossime righe vedremo una variazione sul tema che non prevede i soliti salumi e formaggi e che, anzi, pure i vegetariani sapranno apprezzare.

Patate, cipolle e poco altro per questo piatto unico gustosissimo facile e veloce da preparare

Ingredienti per 4/6 persone

1 kg di patate;

200 g di cipolle rosse;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

15 olive nere denocciolate tagliate a rondelle;

sale e pepe q.b;

pangrattato q.b.

Come procedere

Far bollire le patate intere e con la buccia in un pentolone (ci vorranno circa 40/50 minuti); una volta cotte, privarle della buccia e schiacciarle; se l’impasto di patate fosse troppo asciutto, aggiungere un paio di cucchiai di latte. Quindi aggiustare di sale e pepe; nel frattempo, in una padella antiaderente unta di olio, far appassire le cipolle tagliate a fettine sottili. Far cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto ed aggiungendo acqua quando necessario; una volta cotte le cipolle, farle raffreddare; a questo punto, prendere una ciotola molto capiente ed unirvi patate, cipolle e olive; mescolare per bene ed aggiungere, se necessario, sale e pepe; stendere il composto in una teglia o una tortiera rivestita con carta da forno; livellare bene la superficie con il dorso di un cucchiaio bagnato per non far attaccare il composto; spolverare con il pangrattato e rifinire con un filo d’olio; cuocere in forno statico a 200 °C per 15/20 minuti.

Alcune varianti

Abbiamo appena visto una ricetta molto basilare ma non per questo meno gustosa. Per renderla ancora più ricca, potremmo fare delle aggiunte. Vediamo qualche idea.

Potremmo, ad esempio, aggiungere altre verdure, utili anche per dare un tocco di colore in più (spinaci, carote, zucchine…)

Pomodorini secchi e qualche filetto d’acciuga sono invece ideali per rendere il sapore del nostro gateau più rustico e deciso.

Ed infine, spezie ed erbe aromatiche a volontà!